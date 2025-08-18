Krystyna Giżowska zadebiutowała na polskiej scenie w czasach PRL-u. Już jako 14-latka odnosiła pierwsze muzyczne sukcesy. Pod koniec lat 60. związana była z zespołami wojskowymi i był to dla niej także czas nauki dykcji, emisji głosu i ruchu scenicznego. W latach 70. stawiała już pierwsze kroki jako profesjonalna artystka. Brała wówczas udział w międzynarodowych festiwalach, gdzie otrzymywała wyróżnienia oraz prestiżowe nagrody.

W 1986 r. występowała jako solistka Zespołu Pieśni i Tańca w Koszalinie. Przełom w jej karierze nastąpił, gdy spróbowała swoich sił w konkursie Giełda Piosenki. Dzięki udziałowi w finale poznała Ryszarda Poznakowskiego z zespołu Trubadurzy, z którym nawiązała współpracę. Od starszego muzyka nauczyła się obycia ze sceną i nabrała doświadczenia.

W latach 80. podbiła serca słuchaczy przebojem "Będę gwiazdą". Przepowiednia się spełniła?

W latach 80. Giżowska odniosła także największy komercyjny sukces - wszystko za sprawą piosenki "Będę gwiazdą". Utwór porwał niemalże całą Polskę, zachwycając słuchaczy swoją niepowtarzalną energią i przebojowością. Tekst opowiadał o staraniach artystki i dążeniu do bycia wielką gwiazdą. Był swoistym hymnem początkujących muzyków, którzy dopiero rozpoczynali swoją przygodę z show-biznesem.

Krystyna Giżowska, wydając piosenkę "Będę gwiazdą", przewidziała poniekąd swoją przyszłość. Dzięki przebojowi udało jej się dotrzeć na szczyt i zyskać popularność. Przez lata cieszyła się uznaniem krytyków oraz słuchaczy, lecz z czasem Polacy zaczęli o niej zapominać.

Co robi obecnie Krystyna Giżowska? Ma 70 lat i nieustannie koncertuje!

Obecnie piosenkarka ma 70 lat i choć najmłodsze pokolenia nie pamiętają jej twórczości, wciąż pozostaje aktywna zawodowo. Piosenka "Będę gwiazdą" nie gości nawet na zbiorowych playlistach, wspominających muzykę czasów PRL-u, lecz Giżowska nadal może pochwalić się sporym gronem oddanych fanów, którzy wspierają jej karierę. Ze strony internetowej wokalistki dowiadujemy się, że nieustannie koncertuje! W jej harmonogramie znajdują się zarówno koncerty sierpniowe, jak i wydarzenia zaplanowane aż do końca bieżącego roku. Gwiazda podczas występów z pewnością podrywa z siedzeń słuchaczy, nadal zakochanych w wielkim przeboju lat 80.

Tak wygląda obecnie Krystyna Giżowska Jacek Kurnikowski AKPA

Geordie Greep na OFF Festivalu: "Większą radość sprawiają memy, niż książki" INTERIA MUZYKA INTERIA