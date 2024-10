Te metamorfozy być może przejdą do historii. Stoi za nimi jeden powód

Halsey, w ramach przygotowań do premiery nowego albumu zatytułowanego "The Great Impersonator", zaprezentowała serię zdjęć, na których wciela się w ikony muzyki. Od Cher po Davida Bowiego - Halsey to mistrzyni transformacji.