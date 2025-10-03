Taylor Swift jest jedną z gwiazd muzyki rozrywkowej, które mądrze budują ekscytację swoich fanów. Każdy jej projekt muzyczny opowiada oddzielną historię, ma inny nastrój i przesłanie. Zespół specjalistów, który zajmuje się social mediami gwiazdy, udostępnił w sierpniu br. na Instagramie serię zdjęć wokalistki z "The Eras Tour". "Myślimy o tym, kiedy powiedziała: 'Zobaczymy się w kolejnej erze'" - napisał wtedy zespół ściśle współpracujący z Taylor, zapowiadając kolejną płytę gwiazdy. Swift kolejnego dnia oficjalnie zapowiedziała album "The Life of a Showgirl", a dzisiaj, 3 października, doszło do jego oficjalnej premiery.

Doniesienia fanów się potwierdziły. Między Taylor Swift i Charli xcx narastają spięcia

Wśród utworów z "The Life of a Showgirl" na prowadzenie wysuwają się powoli takie piosenki jak "Elizabeth Taylor", "Father Figure", "Eldest Daughter" czy "Actually Romantic". Ten ostatni utwór zastanawia fanów wokalistki, którzy uważają, iż Taylor opowiedziała w nim o relacji z koleżanką po fachu - Charli xcx.

Przypomnijmy, że Charli xcx była supportem Taylor Swift w 2018 roku podczas stadionowej trasy "Reputation Tour". "Cieszę się i jestem wdzięczna, że Taylor wzięła mnie na swoją trasę, ale jako artystka czułam się [podczas trasy], że wchodzę na scenę i macham do pięciolatków" - opowiedziała z czasem Charli xcx.

Na krążku "Brat" Charli napisała nawet utwór o Swift. "Sympathy is a knife" opowiada o relacji Charli z Taylor, kiedy ta zaczęła spotykać się z Mattym Healym z The 1975, do którego należy również mąż Charli - George Daniel. "Nie chcę dzielić tej przestrzeni / Nie chcę wymuszać uśmiechu / Ta jedna dziewczyna dotyka moich kompleksów / Nie wiem czy to prawda, czy popadam w spiralę (...) Nie mogłabym być nią, nawet, gdybym próbowała (...) Nie chcę jej widzieć za kulisami na koncercie mojego chłopaka / Trzymam kciuki za plecami, mam nadzieję, że szybko się rozstaną" - śpiewa Charli xcx w "Sympathy is a knife", co szybko zostało odczytane jako manifest własnego sumienia. Teraz Swift odpowiedziała piosenkarce.

Na "Actually Romantic", które może być tytułowym nawiązaniem do utworu Charli "Everything is Romantic", słyszymy: "Słyszałam, jak nazywasz mnie nudną Barbie, kiedy kokaina dociera do twojego mózgu / Przybiłaś piątkę mojemu byłemu, a potem powiedziałaś, że cieszysz się, że mnie zignorował (...) Napisałaś piosenkę, w której mówiłaś, że robi ci się niedobrze, gdy widzisz moją twarz / Niektórzy mogą się poczuć urażeni".

"Taylor powinna zluzować, przecież Charli nie śpiewała o niej w złym tonie, tylko opisała swój brak pewności siebie", "Jestem w szoku, że jej odpowiedziała", "I tym sposobem zniszczyła jej karierę", "Dosłownie tą piosenką napluła jej w twarz" - piszą fani na platformie X i TikToku. "Kocham je obydwie i co mam teraz zrobić?", "Nie chcę, żeby się kłóciły, już dość kłótni w tej branży", "Kobiety powinny się wspierać" - dodają.

Big Cyc tuż po zejściu ze sceny na Narodowym. "Mamy pewną receptę na publiczność" Bartłomiej Warowny INTERIA.PL