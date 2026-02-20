Przypomnijmy, że koncert stanowił główny punkt obchodów setnej rocznicy nadania Gdyni praw miejskich. Scenariusz widowiska mocno osadzony był w historii miasta, które w ciągu zaledwie kilku dekad przeszło drogę od niewielkiej nadmorskiej wioski do jednego z najważniejszych portów Bałtyku i symbolu nowoczesnej, niepodległej Polski.

"To nie jest typowy koncert. To rzeczywiście jest widowisko narracyjne" - zapowiadał producent koncertu Sebastian Mikołajczak w rozmowie z Polsat.pl.

"Przede wszystkim chcemy opowiedzieć tę historię Gdyni także narracją i materiałami, które tam będą. Każda z tych piosenek, chociaż popularna, będzie miała swoje uzasadnienie i sposób jej wykonania będzie miał uzasadnienie i zaczepienie w tej historii" - mówił.

"Zaczęło się od morza - 100-lecie Gdyni" w Polsacie

Całość rozpoczęli aktorzy gdyńskiego Teatru Muzycznego: Maja Gadzińska, Karolina Trębacz i Krzysztof Wojciechowski w piosence "Celebration" grupy Kool & The Gang. Wykonawcom towarzyszyli Chór Music Everywhere, grupa taneczna ICON by Starowicz oraz orkiestra pod batutą Jana Stokłosy.

"Zaczęło się od morza... I mogło skończyć na plaży. Ale Gdynia ostatecznie nie stała się kurortem. Po I wojnie światowej Polska nie odzyskała Gdańska, a odrodzone państwo potrzebowało swojego portu. Rząd zdecydował, że kaszubska wieś zmieni się w miasto" - przypomniał początki Gdyni Tomasz Wolny, który prowadził koncert w duecie z Pauliną Sykut-Jeżyną.

Słynny nocny klub Maxim z czasów PRL-u na zawsze unieśmiertelnił hit "Tańcz, głupia tańcz" grupy Lady Pank. To właśnie po ten utwór sięgnął Tomasz Organek, a po nim "Tańcz głupia" zaśpiewała Margaret.

Jurorka "Must Be The Music" Natalia Szroeder wykonała piosenkę "Ty się nie bój", a związany przez długi czas z Trójmiastem Wiktor Dyduła "Tam słońce gdzie my".

W pobliskim Gdańsku w 1965 r. powstały Czerwone Gitary, których jednym z największych przebojów jest "Historia jednej znajomości". To właśnie ten numer zaśpiewał Andrzej Piaseczny. Pierwszą część zakończyła Natalia Kukulska z "Piosenką światłoczułą".

"Wszystkim potrzeba pokoju i miłości"

Koncert przeplatany był materiałami filmowymi z m.in. równolatką Gdyni Marią Frączak, żonami marynarzy, gwiazdami kina (Sonia Bohosiewicz, Grażyna Szapołowska, Mirosław Baka, Agnieszka Holland), Hanną Wendą-Uszyńską, czyli wnuczką projektanta portu w Gdyni Tadeusza Wendy, czy mieszkańcami miasta opowiadającymi, za co kochają Gdynię.

Na scenie na Skwerze Kościuszki pojawiła się urodzona w Gdańsku Natalia Muianga. Laureatka programu "Twoja twarz brzmi znajomo" z 2025 r. zaśpiewała przebój "Chodź pomaluj mój świat" grupy 2 plus 1. Do morskich tradycji Gdyni nawiązała pochodząca z tego miasta Natalia Szroeder, sięgając po "Sailing" Roda Stewarta.

Choć Szczyl urodził się w Katowicach, z Gdynią związany jest od małego - jego rodzina przeniosła się do tego miasta, gdy przyszły raper miał 5 lat. Laureat Fryderyka wykonał przebój "Tyle słońca w całym mieście" Anny Jantar.

Kolejno na scenę wrócili Margaret ("Miłego lata"), Wiktor Dyduła ("Dobrze wiesz, że tęsknię"), Andrzej Piaseczny ("Szczęście jest blisko"), znana z "Must Be The Music" nastoletnia Gracjana Górka z artystami z Teatru Muzycznego w Gdyni ("A Million Dreams" z filmu "Król rozrywki"), Szczyl ("Hipokryta"), Natalia Kukulska ("Dobrostan") i Organek ("Wiosna"). Szczyl zaintonował "200 lat" dla Gdyni, a życzenia podchwyciła publiczność.

W wielkim finale usłyszeliśmy medley "Aquarius/Let the Sunshine In" z musicalu "Hair", który był przebojem Teatru Muzycznego w Gdyni. "Zostawiamy was z przesłaniem 'Love & Peace'. Bo przecież wszystkim potrzeba pokoju i miłości" - powiedziała na koniec Paulina Sykut-Jeżyna.

Na bis Andrzej Piaseczny w towarzystwie chóru jeszcze raz zaśpiewał "Historię jednej znajomości".

