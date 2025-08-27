Tak śpiewa Angel Rodado. Bohater Wisły Kraków pokazał nowy talent
Po starcie piłkarskiej I ligi, absolutnym liderem i faworytem do awansu do ekstraklasy stała się Wisła Kraków. Twarzą sukcesu jest Angel Rodado, kapitan i napastnik drużyny, który w pierwszych sześciu meczach strzelił aż 10 bramek. Hiszpan po ostatnim zwycięstwie ze Śląskim Wrocław pokazał też wokalny talent, a wideo z jego udziałem podbija sieć.
Angel Rodado w Wiśle Kraków występuje od 2022 r. Hiszpański napastnik po spadku z ekstraklasy pozostał w klubie, pod Wawelem zdobywając już status tamtejszej legendy, mając na koncie m.in. dwa tytuły króla strzelców I ligi.
W tym sezonie w sześciu pierwszych spotkaniach zdobył już 10 bramek, a Wisła z kompletem zwycięstw stała się głównym faworytem do wywalczenia sobie awansy do najwyższej klasy rozgrywkowej. Hiszpan przed rozpoczęciem rozgrywek przedłużył kontrakt z klubem z ul. Reymonta 22 do 2030 r.
Tak śpiewa Angel Rodado. Wideo hitem sieci
Napastnik pokazał się także spoza sportowej strony - hitem sieci stało się nagranie wrzucone przez jego narzeczoną Isabel. Pokazała ona wideo z samochodu, którym podróżowali po ostatnim meczu ze Śląskiem Wrocław, w którym Angel strzelił dwa gole, a Wisła wygrała 5:0.
Uśmiechnięty "Aniołek" Wisły zaśpiewał piosenkę dla dzieci "Vaya Mentira", a fani uznali, że z takim głosem Hiszpan śmiało może startować na Eurowizję. Dodajmy, że w lutym tego roku w Krakowie na świat przyszedł syn Angela i Isabel - Jan Rodado.
W tle Angela wokalnie wsparł podróżujący razem z rodziną brat Hiszpana - Adrian Rodado, który właśnie podpisał kontrakt z drużyną rezerw Wisły.