Angel Rodado w Wiśle Kraków występuje od 2022 r. Hiszpański napastnik po spadku z ekstraklasy pozostał w klubie, pod Wawelem zdobywając już status tamtejszej legendy, mając na koncie m.in. dwa tytuły króla strzelców I ligi.

W tym sezonie w sześciu pierwszych spotkaniach zdobył już 10 bramek, a Wisła z kompletem zwycięstw stała się głównym faworytem do wywalczenia sobie awansy do najwyższej klasy rozgrywkowej. Hiszpan przed rozpoczęciem rozgrywek przedłużył kontrakt z klubem z ul. Reymonta 22 do 2030 r.

Tak śpiewa Angel Rodado. Wideo hitem sieci

Napastnik pokazał się także spoza sportowej strony - hitem sieci stało się nagranie wrzucone przez jego narzeczoną Isabel. Pokazała ona wideo z samochodu, którym podróżowali po ostatnim meczu ze Śląskiem Wrocław, w którym Angel strzelił dwa gole, a Wisła wygrała 5:0.

Uśmiechnięty "Aniołek" Wisły zaśpiewał piosenkę dla dzieci "Vaya Mentira", a fani uznali, że z takim głosem Hiszpan śmiało może startować na Eurowizję. Dodajmy, że w lutym tego roku w Krakowie na świat przyszedł syn Angela i Isabel - Jan Rodado.

W tle Angela wokalnie wsparł podróżujący razem z rodziną brat Hiszpana - Adrian Rodado, który właśnie podpisał kontrakt z drużyną rezerw Wisły.

