Tak Jurek Owsiak pożegnał Katarzynę Stoparczyk. Dobę przed jej śmiercią przypomniano występ z Pol'and'Rocka

Katarzyna Stoparczyk była jednym z gości tegorocznej edycji Pol'and'Rock Festival w Czaplinku-Broczyno. Jej spotkanie w ramach Akademii Sztuk Przepięknych ściągnął tłumy uczestników. To właśnie ten występ w czwartkowe popołudnie przypomniał oficjalny profil festiwalu dowodzonego przez Jurka Owsiaka.

"Dziękuję za możliwość wymiany myśli i słów z niezwykłymi ludźmi na najpiękniejszym Pol'and'Rock Festival" - odpisała dziennikarka w komentarzu w czwartek wieczorem.

Następnego dnia wracała z festiwalu w Stalowej Woli. Przed godziną 15 w piątek w Jeżowem na Podkarpaciu doszło do tragicznego wypadku samochodowego, w którym w wyniku zderzenia zginęły dwie osoby, w tym właśnie Katarzyna Stoparczyk.

Nie żyje Katarzyna Stoparczyk. Tak pożegnał ją wstrząśnięty Jurek Owsiak

"Wiadomość, która na każdego z nas w Fundacji spadła jak grom z jasnego nieba, bo kiedy mówimy o wypadku, jesteśmy zdani na wiadomości nagłe, do których kompletnie nie jesteśmy przygotowani. I ciągle nie możemy sobie tego poukładać, a już na pewno - zrozumieć. Ledwo chwilę temu na naszych fundacyjnych kanałach w social mediach prezentowaliśmy to, co wydarzyło się na tegorocznej Akademii Sztuk Przepięknych. Kasia była naszym gościem, znana uczestnikom naszego Festiwalu, lubiana. W tym roku także wypełniła sobą Namiot ASP. Jak zwykle dzieliła się niezwykłymi opowieściami, które są jej udziałem, nieprawdopodobnym zrozumieniem dziecięcych myśli, wyobrażeń i porządku rzeczy, jakie najmłodsi mają w głowach. Opowiadała o tym z przejęciem, nikogo nie przekonując, a jedynie przekazując najbardziej prawdziwą, mądrą, relację, która na końcu, tak jak wszystko, co się działo na styku Kasi z dziećmi, była pełna wyjątkowego szacunku, zrozumienia i zrozumienia.

Ten materiał, powtórzę, pokazaliśmy dosłownie przed chwilą. I niech ta chwila z Kasią z nami będzie trwała wiecznie. I dotykajmy tej chwili jak najczęściej. I uczmy się od Kasi tego, co nam przekazywała. Pełna przyjaźni, delikatności i wyjątkowo uśmiechniętej do wszystkich jej wspaniałej duszy.

Żal. Ogromny żal. Rodzinie, Przyjaciołom, Najbliższym, składamy najgorętsze wyrazy współczucia. Tulimy do serca" - napisał poruszony Jurek Owsiak.

Jeszcze w czwartek wieczorem Katarzyna Stoparczyk na Facebooku zapraszała na swoje wystąpienie podczas sobotniego Kongresu Kobiet w Katowicach.

"Łączymy się w bólu z rodziną, bliskimi i wszystkimi słuchaczami i słuchaczkami Kasi. Kasiu, jesteś w naszych sercach" - taki wpis po tragedii pojawił się na profilu Kongresu Kobiet.

Kim była Katarzyna Stoparczyk?

Z wykształcenia muzyk instrumentalista (absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu). W TVP2 razem z Wojciechem Mannem współprowadziła program "Duże dzieci" (2005-2008). W Programie Trzecim Polskiego Radia stworzyła audycję "Dzieci wiedzą lepiej", w której rozmawiała z przedszkolakami na różne tematy.

W czerwcu 2005 r. we współpracy z Henrykiem Sawką i Grupą MoCarta wydała audycję w wersji CD. Była też jedną z prowadzących "Pytanie na śniadanie".

To ona była pomysłodawczynią i prowadzącą serii Piegowate Koncerty, podczas których przybliżała w lekkiej i atrakcyjnej formie muzykę poważną najmłodszym.

