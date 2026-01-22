Tak Dawid Kwiatkowski świętował 30. urodziny! Uwagę przyciąga jeden szczegół

O Dawidzie Kwiatkowskim głośno mówi się już od wielu lat. W 2012 roku brał on udział w przesłuchaniach do "Must Be the Music", choć nie przyniosło to zamierzonych efektów. Zaledwie rok później wydawał już swój debiutancki krążek "9893", który jeszcze przed premierą zyskał status złotej płyty. Od tamtego momentu jego kariera znacząco się rozwinęła. Oglądać go mogliśmy na największych imprezach muzycznych oraz w roli trenera w programie "The Voice Kids" i jurora w "Must Be The Music".

Jak Dawid Kwiatkowski świętował urodziny?

Urodzony 1 stycznia 1996 roku Dawid Kwiatkowski rozpoczął celebrację 30. urodzin na wizji. Muzyk występował bowiem podczas sylwestra TVP. Tam czekała na niego miła niespodzianka w postaci tortu. Właściwa impreza urodzinowa odbyła się jednak dopiero niedawno i wywołała ogromne emocje wśród internautów.

Przyjęcie wyprawione było w góralskim stylu, a zaproszone gwiazdy paradowały w strojach ludowych. Na zdjęciach zobaczyć możemy m.in. Macieja Musiała, Katarzynę Zillmann, Janję Lesar, Kayah czy Maffashion. Ostatnia z wymienionych na swoim profilu na Instagramie opublikowała serię zdjęć z imprezy, na których zobaczyć możemy występy sceniczne samego jubilata, Kayah i Gosi Andrzejewicz oraz tańce. Szczególną uwagę przykuwa również wyjątkowy tort, który zrobiony był z... oscypków.

Mimo, że Dawid Kwiatkowski nie podzielił się na własnym profilu żadnymi fotografiami, skomentował post Maffashion, dziękując i wyrażając wdzięczność za wspólną zabawę: "Ciągle żyję tym dniem! Dziękuję!".

