Tajemniczy wpis Victorii Beckham. Możliwy wielki powrót Spice Girls?

W niedzielę, 28 września, Victoria Beckham pojawiła się na koncercie Oasis w Wembley, gdzie brytyjska legenda Britpopu zakończyła swoją serię występów w ramach trasy "Live '25". W towarzystwie męża Davida i dzieci, była Posh Spice wrzuciła na Instagram zdjęcie z koncertu, opatrując je jednym słowem: "Kuszące…" - oznaczając przy tym członkinie Spice Girls oraz Oasis.

Post natychmiast wywołał lawinę komentarzy i nadziei na to, że Spice Girls mogą pójść śladem Oasis i przygotować długo wyczekiwany powrót w pełnym składzie.

Plotki, marzenia i niespełnione Glastonbury

Od lat w mediach krążą pogłoski o możliwym wielkim comebacku Spice Girls. Choć w 2019 roku odbyła się trasa koncertowa, zabrakło na niej Victorii Beckham. Ostatni raz cała piątka pojawiła się na scenie podczas ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku.

Przez lata fanki i fani dostawali jedynie drobne sygnały. Mel B swego czasu sugerowała, że grupa mogłaby wystąpić na festiwalu Glastonbury 2023 w prestiżowym slocie "Legends". Finalnie pomysł upadł z powodów logistycznych. Geri Halliwell-Horner w wywiadzie dla Off Air with Jane and Fi przyznała ostrożnie:

"Jeśli to miałoby sens, to tak, ale jeśli nie - to też w porządku. Zawsze patrzę oczami fana. Spójrzmy na Madonnę - jestem jej ogromną fanką, ale czy jej ostatnie projekty do mnie trafiają? Niekoniecznie. A jednak jako artystka ma do tego pełne prawo. Chodzi o to, czy coś jest wciąż aktualne i potrzebne".

Beckhamowie studzą emocje

Entuzjazm fanów studził nieco sam David Beckham. W rozmowie z Variety jeszcze w 2024 roku podkreślał, że jego żona raczej nie planuje muzycznego powrotu:

"Niestety, to się nie wydarzy. Victoria była zachwycona spotkaniem z dziewczynami, to była ogromna część jej życia, ale każda z nich ma teraz swoje sprawy. Od czasu do czasu zrobią coś wspólnie, ale na razie nie chodzi o pełnowymiarowy powrót".

Mimo to wspólne zdjęcia Spice Girls z 50. urodzin Victorii wiosną 2024 roku sprawiły, że nadzieje na powrót wciąż żyją.

Nadciągająca rocznica i presja fanów

Wielkimi krokami zbliża się 30. rocznica premiery "Wannabe", debiutanckiego singla Spice Girls z 1996 roku. Mel C przyznała w jednym z tegorocznych wywiadów, że jubileusz to idealny moment, by grupa znów wystąpiła razem:

"To już czas, byśmy wróciły w pełnym składzie"- mówiła piosenkarka.

Emma Bunton dorzuciła świąteczną iskrę nostalgii, publikując w zeszłym roku nową wersję klasyka "2 Become 1". Z kolei Mel B nie ukrywa, że jest "zawsze gotowa" na trasę.

Spice Girls - fenomen, którego trudno zapomnieć

Zespół, który powstał w połowie lat 90., zrewolucjonizował popkulturę hasłem "Girl Power" i sprzedał ponad 100 milionów płyt na całym świecie. Ich piosenki - od "Wannabe" po "Spice Up Your Life" - stały się hymnami pokolenia dorastającego w latach 90.

Porównanie do Oasis nie jest przypadkowe. Podobnie jak bracia Gallagherowie, Spice Girls symbolizują epokę brytyjskiej muzyki, która odcisnęła piętno nie tylko na listach przebojów, ale i na stylu życia fanów.

Czy rok 2026 okaże się również przełomowy dla Spice Girls? Tego jeszcze nie wiadomo. Jednak wpis Victorii Beckham sprawił, że iskra nadziei płonie mocniej niż kiedykolwiek.

