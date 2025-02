Krzysztof Krawczyk zmarł cztery lata temu, a batalia sądowa pomiędzy jego jedynym synem a ostatnią żoną, Ewą , trwa do tej pory. Krzysztof Krawczyk Junior zmaga się z ogromnymi problemami finansowymi i walczy o połowę majątku ojca. Obecnie to wdowa po gwiazdorze, z którą piosenkarz nigdy nie doczekał się potomstwa, czerpie korzyści z jego twórczości.

Wszystko wskazywało na to, że Krzysztof Krawczyk Junior ma znikome szanse na wygraną w sądzie z Ewą Krawczyk. Syn legendy polskiej estrady nie otrzymał żadnej części majątku ojca, a ostatnio pozbawiono go również prawa do korzystania z imienia i nazwiska artysty. Urząd Patentowy podjął decyzję, według której wyłączne prawa do znaku "Krzysztof Krawczyk" ma wdowa po piosenkarzu oraz Andrzej Kosmala i tylko oni mogą czerpać korzyści z twórczości Krawczyka.