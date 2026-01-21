Szalały za nimi nastolatki na całym świecie. Netflix pokaże Take That od innej strony

Dokument prowadzi widzów do początków Take That w Manchesterze i przypomina czas oryginalnego składu: Gary'ego Barlowa, Robbiego Williamsa, Marka Owena, Jasona Orange'a i Howarda Donalda. Serial obejmuje aż 35 lat historii zespołu, wykorzystując bogate archiwa, wcześniej niepublikowane nagrania oraz nowe, szczere rozmowy z członkami formacji. Wśród nich są wypowiedzi Barlowa, Donalda i Owena, a także archiwalne materiały z udziałem Jasona Orange'a i Robbiego Williamsa.

Jak podkreśla Netflix, całość ma być "intymnym spojrzeniem na sukcesy, złamane serca i trwałe dziedzictwo jednego z najbardziej utytułowanych zespołów w historii Wielkiej Brytanii". Już zwiastun sugeruje, że twórcy nie unikają trudnych tematów i pokazują kulisy, o których przez lata mówiono niechętnie.

Cena sławy i moment, w którym wszystko się zmieniło

Jednym z najmocniejszych wątków dokumentu jest narastająca presja, która towarzyszyła zespołowi wraz z rosnącą popularnością. Gary Barlow wprost mówi o chwili, gdy muzyka przestała być tylko pasją. "Poczułem ogromną presję. To już biznes. Maszynka do zarabiania pieniędzy dla wielu ludzi" - wspomina w serialu.

Ten mechanizm miał swoje konsekwencje. W 1995 roku Take That znalazło się w punkcie zwrotnym, gdy Robbie Williams zdecydował się odejść z zespołu. Dokument przypomina atmosferę konfliktu, w jakiej zapadła ta decyzja, oraz różnice, które coraz wyraźniej dzieliły artystów. Imprezowy styl życia Williamsa kolidował z dyscypliną narzuconą przez menedżment i resztę grupy. Sam wokalista wielokrotnie podkreślał, że czuł się izolowany i pozbawiony przestrzeni do artystycznej ekspresji, a odejście było dla niego próbą ratowania zdrowia psychicznego.

Rozpad Take That, powroty i nowe rozdanie

Serial nie kończy się na kryzysie. Kolejne odcinki pokazują rozpad zespołu, a następnie decyzję o reaktywacji i próby odnalezienia się w zmieniającym się świecie muzyki. Szczególne miejsce zajmuje powrót Robbiego Williamsa w 2010 roku, który zaowocował albumem "Progress" oraz jedną z najbardziej spektakularnych tras koncertowych w historii Take That.

Dokument przygląda się także późniejszym losom grupy i relacjom między jej członkami. W zwiastunie pojawiają się nieznane dotąd materiały, które rzucają nowe światło na dynamikę wewnątrz zespołu i pokazują, jak doświadczenia z lat 90. wpłynęły na ich dalsze decyzje.

Premiera serialu zbiega się z kolejnym okresem aktywności artystów. Robbie Williams w 2024 roku zaprezentował film "Better Man", opowiadający o jego własnej drodze i doświadczeniach z czasów Take That, a niedawno wydał nowy album "Britpop". Sam zespół ogłosił trasę koncertową po Wielkiej Brytanii i Irlandii, która ruszy w maju i skoncentruje się na materiale z płyty "The Circus".

Alter Bridge: "Zdecydowanie był to ciężki rok" INTERIA.PL