Sylwia Wiśniewska zniknęła po jednym hicie. "Byłam na okładkach, a nie miałam co włożyć do garnka"

Choć Taboo zadebiutowało energetycznym singlem "Nie musisz" i wydało album "One", projekt szybko przestał istnieć. Sylwia Wiśniewska w 1999 roku opuściła zespół, decydując się na solową karierę.

Solowy debiut Sylwii Wiśniewskiej - album "Cała ty" - został przyjęty z entuzjazmem. Wspierana przez producenta Wojciecha Olszaka, artystka zdobyła Złotą Płytę DJ's Magazine i nominację do SuperJedynek na Festiwalu w Opolu. Prawdziwy przełom nastąpił jednak z kolejną płytą - "Dedykacja" (2004) - zawierającą singiel "12 łez", do którego tekst napisała Kayah .

"Zdarzało się, że byłam na okładkach magazynów, a w domu nie miałam co włożyć do garnka. Show-biznes jest złudny. To ciężki kawałek chleba. Zwłaszcza kiedy się zaczyna" - mówiła szczerze w rozmowie z magazynem "Gala".