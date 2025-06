Sylwia Grzeszczak to polska wokalistka, artystka oraz kompozytorka, która ma w Polsce rzeszę wiernych fanów. Piosenkarka od lat zdobywa serca słuchaczy, o czym wielokrotnie przypominają stacje radiowe i listy przebojów. Albumy " Sen o przyszłości " czy chociażby " Tamta Dziewczyna " na stałe zapisały się w historii polskiego popu i dla wielu słuchaczy stale kojarzą się z beztroskim czasem wakacji. Teraz Sylwia Grzeszczak promuje swój najnowszy kawałek, " Słowa na K "", do którego powstał również teledysk .

"Co Z Nami Będzie", "Sen o przyszłości", "Małe rzeczy", "Pożyczony", "Tamta dziewczyna", "och i ach" to tylko kilka utworów Sylwii Grzeszczak, które zna cała Polska. Wokalistka jest chętnie grana w stacjach radiowych, stąd jej komercyjny sukces nie powinien zbytnio dziwić. Pod koniec listopada zeszłego roku Sylwia opublikowała nowy utwór, zatytułowany "Latawce" - w teledysku do kawałka widzimy zwiewną i powabną wokalistkę, przechadzającą się po wietrznym terenie, tańczącą oraz puszczającą tytułowe latawce. W klipie do "Słów na K" Sylwia znowu odkrywa nowe krajobrazy.