W 1972 r. Jacques Brela wydał utwór, który stał się częścią historii. Nie tylko zachwycił francuskojęzycznych słuchaczy, ale zdołał także rozprzestrzenić się na cały świat. Pod jego wrażeniem byli krytycy oraz cenieni międzynarodowi muzycy. Dzięki temu piosenkę przetłumaczono na wiele różnych języków, a swoją wersję nagrało ponad 400 artystów. Mowa o "Ne me quitte pas", której tytuł w polskiej wersji językowej brzmi "Nie opuszczaj mnie".

Historia ponadczasowego utworu "Ne me quitte pas". Własną wersję nagrało ponad 400 artystów!

"Ne me quitte pas" znalazło się na albumie o tym samym tytule. Brel miał napisać tekst po tym, jak jego kochanka Zizou wyrzuciła go ze swojego życia. Ich romans zakończył się, ponieważ muzyk nie zaakceptował ciąży ukochanej i nie chciał wychowywać z nią dziecka. W wywiadach artysta nazywał kompozycję "hymnem na cześć tchórzostwa mężczyzn".

Utwór poruszał artystów z całego świata do tego stopnia, że doczekał się kilkuset coverów. Swoją wersję nagrali m.in. David Bowie, Salvatore Adamo, Natacha Atlas, Charles Aznavour, Shirley Bassey, Belinda Carlisle, Gigliola Cinquetti Neil Diamond, Marlene Dietrich, Céline Dion, Maria Gadú, In-Grid, Tom Jones, Cyndi Lauper, Vicky Leandros, Madonna, Alison Moyet, Gino Paoli, Nina Simone, Frank Sinatra, Sting, Barbra Streisand.

"Ne me quitte pas" w polskiej wersji językowej nagrała m.in. Edyta Górniak!

"Ne me quitte pas" trafiło także w ręce polskich muzyków, którzy pod koniec lat 70. zachwycili się piosenką i przetłumaczyli ją na nasz rodzimy język. Tekst po polsku stworzył Adam Kreczmar, a pierwotnie zaśpiewała go Irena Jarocka w duecie z Jacques'iem Hustinem. W 1992 r. wokalistka ponownie sięgnęła po utwór, aby nagrać go w wersji solowej.

Wśród polskiej publiczności największą popularnością cieszyła się jednak inna wersja piosenki. Tłumaczeniem zajął się bowiem jeszcze Wojciech Młynarski, a jego tekst śpiewali m.in. Edyta Górniak, Michał Bajor, Edyta Jungowska, Joanna Jabłczyńska czy Anna Wyszkoni.

Kim był Jacques Brel?

Jacques Brel był znanym belgijskim muzykiem. Urodził się w 1929 r. w Schaerbeek, mieście w Belgii. Zmarł w 1978 r. w Bobigny we Francji. Słuchacze znali go jako kompozytora i piosenkarza, ale także aktora. Śpiewał głównie w języku francuskim i po flamandzku. Uznaje się go za jednego z najważniejszych wokalistów francuskojęzycznych.

