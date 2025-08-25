Program "Mam talent!" w ciągu lat dał początek wielu muzycznym karierom, ale niewielu uczestników zapisało się w pamięci widzów tak mocno jak Susan Boyle. Kiedy w 2009 roku, mając 47 lat, pojawiła się na scenie i wykonała utwór "I Dreamed A Dream" z musicalu Nędznicy, poruszyła publiczność i jurorów do łez. Choć ostatecznie zajęła drugie miejsce, jej kariera nabrała międzynarodowego tempa - Boyle nagrała kilka bestsellerowych płyt i zdobyła popularność na całym świecie.

Problemy zdrowotne sprawiły jednak, że artystka musiała na pewien czas wycofać się z życia publicznego.

Powrót Susan w świetnej formie

Obecnie 61-letnia wokalistka wróciła do zdrowia po przebytym udarze i nie rezygnuje z muzycznej aktywności. Boyle prowadzi również profil na Instagramie, który obserwuje ponad 159 tysięcy fanów. To właśnie tam pojawiła się fotografia, która wywołała prawdziwą falę komentarzy.

Podczas koncertu Sama Fendera, w którym uczestniczyła w miniony weekend, Boyle spotkała swojego sąsiada - Lewisa Capaldiego. Zdjęcie z wydarzenia, na którym pozuje w towarzystwie obu muzyków, zaskoczyło jednak czymś zupełnie innym. Artystka zaprezentowała się w nowej fryzurze - na jej głowie pojawił się jasny blond.

Susan Boyle zaprezentowała swoją nową fryzurę Pete Goddard/@susanboylemusic East News

Reakcje fanów na przemianę Susan Boyle

Pod postem szybko zaroiło się od komentarzy. Wielu internautów zwróciło uwagę, że Boyle wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze kilka miesięcy temu. Jej nowa fryzura została określona przez fanów jako "odświeżająca" i "odmładzająca".

