"Zanurz się w świecie Cyndi Lauper i odkryj prawdziwą kopalnię designerskich perełek, odzieży scenicznej i ulicznej, a także wielu nowych lub nienoszonych ubrań, wyciągniętych prosto z jej szafy" - czytamy na facebookowym profilu legendarnej piosenkarki.

Artystka, której hity takie jak "Girls Just Want to Have Fun" czy "Time After Time" podbijały serca słuchaczy i rozgłośnie radiowe w latach 80., zaprosiła swoich fanów na wyprzedaż szafy. Wydarzenie odbywa się w Nowym Jorku, przy ulicy Orchard Street 192, i kończy w środę 21 stycznia.

Cyndi Lauper organizuje wyprzedaż szafy! Dochód ze sprzedaży kultowych stylizacji gwiazdy trafi na szczytny cel

Wyprzedaż garderoby to nie tylko nie lada gratka dla miłośników Cyndi Lauper. 72-letnia gwiazda zapowiedziała, że oddaje w ręce fanów swoje stylizacje, aby wesprzeć szczytny cel. Cały dochód netto ze sprzedaży ubrań i dodatków zostanie przeznaczony na rzecz organizacji Girls Just Want to Have, założonej przez Lauper w 2022 r. Fundacja ma za zadanie m.in. wspierać walkę o prawa kobiet.

Co ciekawe, wspomniana organizacja nie jest jedyną założoną przez Cyndi Lauper. Wokalistka jest również inicjatorem powstania fundacji True Colors United, która od 2008 r. pomaga bezdomnej młodzieży ze społeczności LGBTQ+.

Co robi obecnie Cyndi Lauper?

Cyndi Lauper, choć ma już 72 lata, wciąż rozwija swoją muzyczną karierę. Obecnie jest w trakcie światowego tournee "Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour", lecz koncerty z tej serii powoli dobiegają końca. Artystka szykuje się natomiast do kolejnego wyzwania - swojej pierwszej rezydentury w Las Vegas. Występy w legendarnym The Colosseum w Caesars Palace odbędą się na przełomie kwietnia i maja.

