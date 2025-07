"'Pójdę tam' to propozycja dla wszystkich, którzy w zabieganym świecie szukają oddechu, wartości i zakorzenienia. To hymn dla tych, których serce bije mocniej na widok gór. Piosenka nie tylko przenosi w klimaty górskich pejzaży, ale również niesie ze sobą silne przesłanie o poszukiwaniu spokoju i wewnętrznej równowagi" - czytamy w opisie.

"Tak bardzo ciągnie mnie w góry, nie mogę się doczekać urlopu i żeby móc iść na szlak. Ten tekst idealnie oddaje moją tęsknotę za górami! Cudowne to jest, a duet z Panią Justynka jest po prostu piękny. Idealnie się uzupełniacie", "Świetny tekst, ogólnie cudo! GRATULUJĘ WRAŻLIWOŚCI!", "Wasze głosy pięknie się przeplatają", "Zacne i moc jest sakramencko w tych nutach! No no... cosik mi się zda, że... pójdziesz tam... gdzie pikna muzyka gra! Gratulacje! naprawdę bardzo dobra piosenka... no i ten clip... prawie syćko w nim jest... tylko jakijś piknej Maryny brakuje!" - komentują internauci.