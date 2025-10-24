Lunaria to Borys Stepanyan i Michał Posełek. Działający od 2020 r. projekt dał się już poznać fanom Eurowizji, gdyż w 2023 r. zgłosił piosenkę "Inferno" do krajowych preselekcji, jednak nie znalazła się ona w gronie finalistów.

Największą popularność do tej pory zdobyła ich "Ballada" (blisko 7 mln odsłon). Z kolei ponad 550 tys. w ciągu miesiąca od premiery zanotowała "Miłość uBoga", czyli autorska interpretacja jednego z najbardziej rozpoznawalnych motywów muzycznych w historii - melodii z opery "Kniaź Igor".

Lunaria i "Rzeka". Fani liczą, że ta piosenka będzie reprezentować Polskę na Eurowizji 2026

Teraz Lunaria prezentuje przygotowany własnymi siłami zapowiadany już od pewnego czasu teledysk "Rzeka". W klipie pojawia się także Wojciech Krajewski, z którym ten utwór został skomponowany, a także czarny kot, który w interpretacji zespołu jest "symbolem szczęścia i siły".

"To utwór w stylu 'eurowizyjnym', który ma wszystko, co słuchacze tego konkursu lubią najbardziej: folk, house, modern-pop i wymagający wokal. Utwór jest energiczny i bogaty w elektroniczne brzmienia. Mimo tego nie zabrakło w nim jednak klasycznych instrumentów takich jak skrzypce, wiolonczela, czy gitara" - czytamy w opisie.

Inspiracją do powstania nagrania była książka "Mistrz i Małgorzata" autorstwa Michaiła Bułhakowa, uznawana za jedną z najlepszych powieści w historii literatury. Tytułowa "Rzeka" zdaniem muzyków jest "metaforą symbolizującą przemianę, grzech i oczyszczenie".

Fani entuzjastycznie zareagowali na nowy numer. W komentarzach od razu uznali, że "Rzeka" to idealny kandydat na Eurowizję. "Jest ogień", "Wróżę wielki sukces", "Mega sztos", "Tego mi było trzeba" - czytamy.

Muzycy Lunarii w rozmowie z serwisem escspot nie potwierdzili, że zamierzają zgłosić "Rzekę" do krajowych eliminacji do Eurowizji. "Jeśli ludzie nas zechcą, to wystąpimy" - mówią, dodając, że chcieliby w barwach Polski zająć miejsce na podium w tym konkursie.

Przypomnijmy, że TVP do tej pory oficjalnie nie ogłosiła, czy Polska weźmie udział w Eurowizji, która w 2026 r. odbędzie się w Wiedniu (Austria). W tym roku nasz kraj reprezentowała Justyna Steczkowska z piosenką "Gaja", zajmując ostatecznie 14. miejsce w wielkim finale.

