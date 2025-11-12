Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD) w ramach trasy "Summer of Hits" zagrają 24 sierpnia 2026 roku na Letniej Scenie Progresji w Warszawie.

Bilety w cenie 239 zł (mogą zostać doliczone opłaty serwisowe) trafią do ogólnej sprzedaży 14 listopada o 10:00.

OMD zagra w Polsce swoje największe przeboje

Duet połączył ogromny sukces komercyjny z muzycznymi eksperymentami na albumach takich jak "Organisation" (1980), "Architecture and Morality" (1981) czy "Dazzle Ships" (1983). Takie przeboje jak "Enola Gay", "Maid of Orleans" i "Souvenir" wyniosły ich na szczyty list przebojów i pomogły ukształtować muzyczne oblicze lat 80.

W 1986 r. brytyjska grupa podbiła Stany Zjednoczone dzięki przebojowi "If You Leave" z ścieżki dźwiękowej do filmu "Pretty in Pink". Po obchodach 40-lecia istnienia zespołu, w 2023 roku OMD powrócili z pierwszym po sześciu latach albumem studyjnym "Bauhaus Staircase". Płyta, uznawana za najbardziej polityczne dzieło w ich dorobku, stanowi spełnienie ambicji połączenia w jednym brzmieniu Stockhausena i grupy ABBA. Powstała w czasie lockdownu, kiedy jak przyznaje Andy McCluskey "na nowo odkrył twórczą moc całkowitej nudy".

W styczniu 2024 roku zespół wyruszył w największą i najbardziej udaną w swojej historii trasę koncertową po Wielkiej Brytanii, kończąc ją spektakularnym występem w londyńskiej O2 Arenie. Następnie OMD zagrali w Stanach Zjednoczonych, m.in. na festiwalach Dark Wave i Cruel World w Los Angeles oraz podczas dwóch wyprzedanych koncertów w Greek Theatre. Wystąpili również w Polsce, gdzie na wiele miesięcy przed wyprzedali koncerty w Warszawie, Gdańsku i Krakowie.

W ciągu ostatnich czterech dekad (wliczając w to kilka lat przerwy) zespół sprzedał ponad 40 milionów płyt na całym świecie, zyskując status pionierów muzyki elektronicznej i jednej z najbardziej ukochanych brytyjskich grup popowych.

Grupę tworzą Andy McCluskey (wokal, bas, klawisze, gitara) i Paul Humphreys (klawisze, wokal), których wspierają Martin Cooper (klawisze, saksofon) i Stuart Kershaw (perkusja).

Uczestnik "The Voice of Poland" zszokował wszystkich! Trenerzy nie wiedzieli, co zrobić TVP