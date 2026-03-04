Spice Girls osiągnęły to jako pierwsze w historii. "To ogromny zaszczyt"

Rok 1996 zapisał się w muzyce popularnej jako moment przełomowy. To wtedy ukazał się singiel "Wannabe", który błyskawicznie zdobył pierwsze miejsca list przebojów w 37 krajach i zapoczątkował globalną "Spicemanię". Wraz z debiutanckim albumem "Spice" grupa zdefiniowała estetykę popu końcówki XX wieku, promując wyraziste sceniczne osobowości.

Nowa kolekcja monet powstała właśnie z okazji 30-lecia tych wydarzeń. Jak podkreślają same artystki:

"To dla nas ogromny zaszczyt być uhonorowanymi przez Royal Mint i podążać śladami prawdziwych ikon muzyki. Nie mogłyśmy sobie wyobrazić takiego wyróżnienia - jako pierwszy kobiecy zespół z własną monetą… co za moment dla girl power!"

Pięć ikon, jeden projekt

Za projekt odpowiada artystka Ffion Rees. Na monecie znalazły się sylwetki wszystkich członkiń oryginalnego składu: Victorii Beckham, Melanie Chisholm, Emmy Bunton, Geri Halliwell-Horner oraz Melanie Brown. Kompozycję uzupełniają ich autografy.

W ramach serii przygotowano również pięć wariantów kolorystycznych opakowań, z których każdy dedykowany jest jednej z wokalistek. Nakład każdego projektu ograniczono do 15 tysięcy egzemplarzy na cały świat, co dodatkowo podnosi kolekcjonerską wartość wydania.

Od kilkunastu do ponad dziesięciu tysięcy funtów

Oferta jest szeroka i skierowana zarówno do okazjonalnych fanów, jak i zamożnych kolekcjonerów. Ceny zaczynają się od 18,50 £ (ok. 92 zł), a kończą na 10 535 £ (ok. 52 675 zł) za najdroższą, złotą monetę kolekcjonerską.

W sprzedaży dostępne są także wersje srebrne, kolorowe edycje z wizerunkami poszczególnych Spice Girls oraz limitowane wydruki kolekcjonerskie.

Przedstawiciele Royal Mint nie mają wątpliwości co do znaczenia zespołu. Lucy Mackenzie podkreśliła:

"Spice Girls nie tylko dominowały w muzyce pop, ale zdefiniowały całe lata 90. Teraz fani i kolekcjonerzy mogą posiadać część tego dziedzictwa."

Grupa, która po sukcesie "Wannabe" wypuściła kolejne przeboje, takie jak "2 Become 1", "Viva Forever" czy "Spice Up Your Life", a także zadebiutowała na dużym ekranie w filmie "Spice World", pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli brytyjskiej popkultury.

Spice Girls w elitarnym gronie legend

Seria "Music Legends", do której dołącza Spice Girls, obejmuje już takie nazwiska jak Freddie Mercury, David Bowie, Elton John czy Paul McCartney.

Monety trafiły do sprzedaży 3 marca i wzbudziły ogromne zainteresowanie. Strona Royal Mint przeżywała oblężenie, a kolejki wirtualnych użytkowników tylko potwierdzają, że nostalgia za latami 90. ma się doskonale.

