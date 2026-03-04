Spice Girls osiągnęły to jako pierwsze w historii. "To ogromny zaszczyt"
Trzy dekady po premierze "Wannabe" fenomen Spice Girls wraca w nowej, kolekcjonerskiej odsłonie. Brytyjska Royal Mint zdecydowała się uczcić jubileusz debiutu zespołu serią oficjalnych monet. Dla fanów to nie tylko sentymentalna podróż do lat 90., ale też szansa na zdobycie unikatowego fragmentu historii popu.
Rok 1996 zapisał się w muzyce popularnej jako moment przełomowy. To wtedy ukazał się singiel "Wannabe", który błyskawicznie zdobył pierwsze miejsca list przebojów w 37 krajach i zapoczątkował globalną "Spicemanię". Wraz z debiutanckim albumem "Spice" grupa zdefiniowała estetykę popu końcówki XX wieku, promując wyraziste sceniczne osobowości.
Nowa kolekcja monet powstała właśnie z okazji 30-lecia tych wydarzeń. Jak podkreślają same artystki:
"To dla nas ogromny zaszczyt być uhonorowanymi przez Royal Mint i podążać śladami prawdziwych ikon muzyki. Nie mogłyśmy sobie wyobrazić takiego wyróżnienia - jako pierwszy kobiecy zespół z własną monetą… co za moment dla girl power!"
Pięć ikon, jeden projekt
Za projekt odpowiada artystka Ffion Rees. Na monecie znalazły się sylwetki wszystkich członkiń oryginalnego składu: Victorii Beckham, Melanie Chisholm, Emmy Bunton, Geri Halliwell-Horner oraz Melanie Brown. Kompozycję uzupełniają ich autografy.
W ramach serii przygotowano również pięć wariantów kolorystycznych opakowań, z których każdy dedykowany jest jednej z wokalistek. Nakład każdego projektu ograniczono do 15 tysięcy egzemplarzy na cały świat, co dodatkowo podnosi kolekcjonerską wartość wydania.
Od kilkunastu do ponad dziesięciu tysięcy funtów
Oferta jest szeroka i skierowana zarówno do okazjonalnych fanów, jak i zamożnych kolekcjonerów. Ceny zaczynają się od 18,50 £ (ok. 92 zł), a kończą na 10 535 £ (ok. 52 675 zł) za najdroższą, złotą monetę kolekcjonerską.
W sprzedaży dostępne są także wersje srebrne, kolorowe edycje z wizerunkami poszczególnych Spice Girls oraz limitowane wydruki kolekcjonerskie.
Przedstawiciele Royal Mint nie mają wątpliwości co do znaczenia zespołu. Lucy Mackenzie podkreśliła:
"Spice Girls nie tylko dominowały w muzyce pop, ale zdefiniowały całe lata 90. Teraz fani i kolekcjonerzy mogą posiadać część tego dziedzictwa."
Grupa, która po sukcesie "Wannabe" wypuściła kolejne przeboje, takie jak "2 Become 1", "Viva Forever" czy "Spice Up Your Life", a także zadebiutowała na dużym ekranie w filmie "Spice World", pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli brytyjskiej popkultury.
Spice Girls w elitarnym gronie legend
Seria "Music Legends", do której dołącza Spice Girls, obejmuje już takie nazwiska jak Freddie Mercury, David Bowie, Elton John czy Paul McCartney.
Monety trafiły do sprzedaży 3 marca i wzbudziły ogromne zainteresowanie. Strona Royal Mint przeżywała oblężenie, a kolejki wirtualnych użytkowników tylko potwierdzają, że nostalgia za latami 90. ma się doskonale.