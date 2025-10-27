Ślubem Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego żyła cała Polska! Do jakich hitów bawili się goście?

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego odbył się w sobotę 25 października w Poleskim Parku Narodowym. Przygotowania, jak i sama ceremonia odbiły się w mediach społecznościowych bardzo szerokim echem. W mediach społecznościowych znaleźć możemy wiele relacji z przyjęcia. Wielu internautów zastanawiało, do jakiej muzyki bawili się zaproszeni goście. Redakcja "Jastrząb Post" postanowiła to sprawdzić, zwracając się do zespołu weselnego Alexa&Fonzy.

Jakie hity wybrzmiały na ślubie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego?

Z rozmowy wynikło, że Alexa&Fonzy nie musieli nadmiernie wysilać się, by zachęcić gości do zabawy. Już na samym starcie wszyscy chętnie się bawili: "Od samego początku goście świetnie się bawili i to do każdego rodzaju muzyki. Impreza była zacna, goście świetnie się bawili, para młoda też była zachwycona, bardzo długo nam dziękowali".

Największe zainteresowanie gości prowadzących "halo tu polsat" wzbudzały polskie przeboje, choć nie brakowało również zagranicznych klasyków ubiegłego wieku. Dzięki sporemu zróżnicowaniu, artyści byli w stanie zadowolić wszystkich gości: "Repertuar był zróżnicowany - począwszy od lat 80. i 90. aż po współczesne kawałki radiowe. Przemycaliśmy też folk i nasze utwory z Lubelszczyzny. Przewijało się też disco, ale niedużo. Mamy wrażenie, że najchętniej bawili się do starszych polskich piosenek, takich jak "Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka" Łez czy przebojów Ich Troje".

Muzyka nie była oczywiście jedyną atrakcją na weselu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Na miejscu znalazła się również fotobudka w stylu okładki magazynu "Vogue"!

