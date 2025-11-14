Sława Przybylska to legendarna wokalistka, która swoje pierwsze kroki na scenie stawiała 70 lat temu, zyskując popularność dzięki interpretacjom piosenek poetyckich i romantycznych ballad. W trakcie długiej kariery wylansowała m.in. utwory "Pamiętasz była jesień" czy "Gdzie są chłopcy z tamtych lat", którymi zapisała się na kartach historii polskiej popkultury. 2 listopada artystka obchodziła 94. urodziny. Mimo swojego wieku ani myśli o rezygnacji z występów scenicznych. Wciąż zachowuje młodego ducha, niezwykłą energię i pozytywne myślenie. Jaki jest jej sekret?

Sława Przybylska sporo pracuje - zarówno występując na scenie, jak i nagrywając muzykę w studiu. Nie stroni także od wywiadów, w których często porusza temat swojej młodzieńczej energii i zapału do działania. Sama przyznaje, że emerytura nie jest jej jeszcze pisana. "Ponieważ jestem w bardzo dobrym kontakcie z Hebe, symbolem młodości, w związku z tym będę śpiewać, ale do wiecznej młodości" - mówiła dwa lata temu w "Pytaniu na śniadanie".

Sława Przybylska zdradziła sekrety swojej diety

Ostatnio, na łamach "Dobrego Tygodnia", wokalistka ujawniła, jak wygląda jej codzienna dieta. Przybylska od początku swojej kariery może pochwalić się smukłą figurą, którą utrzymuje aż do teraz. To dzięki odpowiedniemu podejściu do życia czuje się dobrze zarówno mentalnie, jak i fizycznie.

"Nie jest istotne, co jem, tylko jak jem. Robię to z przyjemnością. Jedzenie jest dla mnie świętem. (...) Celebruję je. Jeśli jemy w pośpiechu i ze złością, to nie jest dobre. Wtedy będziemy mieć wrzody żołądka i kłopoty z trawieniem" - podkreśliła 94-latka w rozmowie z Iwoną Rojek.

Piosenkarka przyznała natomiast, że jakiś czas temu zdecydowała się na podjęcie odważnego kroku w swojej diecie. "Muszę przyznać, że w ostatnich latach ograniczyłam jedzenie mięsa. Wolę ziemniaczki, kluski, kasze z jarzynką. Lubię pszczoły i miód" - dodała.

Sława Przybylska stawia na codzienny ruch. 94-latka uwielbia taniec!

Sława Przybylska od wielu lat zwraca uwagę nie tylko na dietę, lecz także na codzienny ruch. "Ruch jest podstawą życia. Nieważne ile ma się lat, trzeba się ruszać. Czas nie mija, czas jest wieczny, abstrakcyjny. Czas jest tajemnicą, tylko my w tym czasie mijamy i starajmy się, aby to mijanie było radosne" - mówiła w wywiadzie dla "Super Expressu".

Okazuje się, że artystka najlepiej czuje się w tańcu. "Po prostu cieszę się każdym dniem. Specjalne nie dbam o taką dietę, nie chodzę na żadne siłownie. Po prostu kocham ruch i jak słyszę na przykład wspaniałe rytmy kubańskie, to tańczę. Dla mnie taniec jest potrzebą - tak jak piosenka jest imperatywem - to taniec wyzwala we mnie rodzaj wolności" - opowiadała kilka lat temu portalowi ShowNews.

