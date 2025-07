Skandal na koncercie Coldplay. Kamera ujawniła romans szefa międzynarodowej firmy

Podczas koncertu Coldplay na stadionie Gillette w Bostonie zapanowała radosna atmosfera - do momentu, gdy tzw. kiss cam pokazała parę czule obejmującą się w tłumie. Choć z początku wzbudziło to śmiech wśród fanów, sytuacja szybko nabrała poważniejszego tonu. Kobieta w pośpiechu odsunęła się od mężczyzny, a on sam próbował schować się za barierką. Występ frontmana grupy, Chrisa Martina, nabrał w tym momencie nieoczekiwanego wydźwięku.

"O, spójrzcie na tych dwoje! O co chodzi?" - powiedział z rozbawieniem Martin, komentując sytuację. Gdy para próbowała uciec przed kamerą, dodał: "Albo mają romans, albo są po prostu bardzo nieśmiali" - co wywołało salwy śmiechu publiczności.

"To, co miało być nocą muzyki i zabawy, przerodziło się w poważny osobisty błąd rozgrywający się w przestrzeni publicznej. Chcę szczerze przeprosić moją żonę, moją rodzinę i ekipę Astronomera. Mogliście spodziewać się po mnie więcej jako partnerze, ojcu i liderze. Nie taką osobą chcę być i nie tak reprezentować firmę".

Zespół Coldplay nie odniósł się oficjalnie do sytuacji. Tymczasem ich rekordowa trasa "Music of the Spheres World Tour" trwa w najlepsze. Po Bostonie grupa zawita do takich miast jak Madison, Nashville czy Miami, a następnie wróci do Wielkiej Brytanii na sierpniowe koncerty.