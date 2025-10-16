W oryginalnej wersji językowej obu części "Zwierzogrodu" Gazella mówi głosem Shakiry. W pierwszej części z 2016 r. kolumbijska gwiazda zaśpiewała przebój "Try Everything", a teraz prezentuje piosenkę "Zoo".

Razem z nią współautorami nowego utworu są Ed Sheeran i Blake Slatkin. Piosenka "Zoo" ukaże się także jako kolekcjonerski singiel na siedmiocalowym fioletowym winylu.

Shakira powraca do "Zwierzogrodu". Co już wiemy?

Przypomnijmy, że piosenka "Try Everything" z nagrodzonego Oscarem pierwszego "Zwierzogrodu" zanotowała ponad 2,7 miliarda streamów. Sam klip ma ponad 777 mln odsłon. W polskiej wersji językowej utwór "Nie bój się bać" wykonywała Paulina Przybysz.

Ścieżkę dźwiękową do "Zwierzogrodu 2" skomponował laureat Oscara Michael Giacchino. Album ze ścieżką dźwiękową trafi do sprzedaży 21 listopada, na pięć dni przed premierą kinową filmu.

W "Zwierzogrodzie 2" funkcjonariusze Judy Hopps (w oryginale głos Ginnifer Goodwin) i Nick Wilde (Jason Bateman) trafiają na trop wielkiej tajemnicy, gdy w mieście pojawia się Gary De'Snake (Ke Huy Quan) i wywraca metropolię zwierząt do góry nogami. Aby rozwiązać sprawę, Judy i Nick muszą działać pod przykrywką w nieoczekiwanych zakątkach miasta, a ich partnerstwo zostanie wystawione na najcięższą próbę. W oryginalnej wersji językowej swoich głosów użyczyli także Fortune Feimster, Andy Samberg, Idris Elba, Patrick Warburton, Quinty Brunson, Nate Torrence i wspomniana Shakira.

Za film odpowiadają nagradzani Oscarami dyrektor kreatywny studia Disney Animation Jared Bush oraz Byron Howard (reżyserzy), a także producentka Yvett Merino ("Moje magiczne Encanto").

