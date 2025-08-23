Utwór "Waka Waka (This Time For Africa)" to bezsprzecznie jeden z największych przebojów Shakiry. Artystka zaprosiła do współpracy południowoafrykański zespół Freshlyground, dzięki czemu udało im się stworzyć żywiołową piosenkę, oddającą klimat kultury afrykańskiej. Kawałek został oficjalnym hymnem Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2010 i zdobył uznanie na całym świecie.

Piosenka "Waka Waka" miała wspomóc projekt w Afryce. Ostatecznie dochody zaczęły znikać

Pomimo sukcesów komercyjnych i medialnych utworu, nie obeszło się bez afery. W momencie, w którym "Waka Waka" zostało oddane w ręce fanów, organizacja FIFA oraz wytwórnia Shakiry zobowiązały się, że dochód przeznaczony zostanie na wsparcie kampanii "20 Centers for 2010". W projekcie chodziło o wybudowanie ośrodków piłkarskich na terenie Afryki. Miał on promować zdrowy tryb życia, służyć rozrywce oraz edukacji.

Gdy przebój miał swoją premierę Shakira nie kryła dumy z charytatywnego charakteru przedsięwzięcia. Ówczesny prezes FIFA, Sepp Blatter, podkreślał, że piosenka świetnie oddaje ducha kontynentu i sprawdza się wręcz idealnie przy okazji wydarzeń sportowych.

Budowę ośrodków sportowych w Afryce udało się prędko ukończyć - trwało to zaledwie cztery lata. Później natomiast stała się rzecz niecodzienna - dochody z utworu po 2014 r. wręcz wyparowały. Zespół Freshlyground, który współtworzył z Shakirą "Waka Waka", próbował alarmować. Muzycy wielokrotnie kontaktowali się z osobami decyzyjnymi i FIFĄ, lecz nigdy nie dowiedzieli się, co stało się z zarobionymi później środkami.

Shakira nie napisała refrenu "Waka Waka" samodzielnie? Prawda wyszła na jaw po latach

W międzyczasie media obiegła informacja o tym, że Shakira - wbrew temu, co twierdzi - nie napisała samodzielnie refrenu kultowego przeboju. Odkryto, że słowa pochodzą z utworu "Zamina Mina" z lat 80., stworzonego przez kameruński zespół Zangalewa. Lider grupy potwierdził, że to do nich należał pierwotny pomysł, a inspiracją do powstania melodii był wojskowy marsz, którego muzyk nauczył się podczas służby w kameruńskiej Gwardii Prezydenckiej.

Shakirę oskarżono o kradzież pomysłu, lecz afera wybuchła głównie w krajach afrykańskich. Lokalna ludność publicznie krytykowała gwiazdę pop, ale w Europie czy Stanach Zjednoczonych o całej sytuacji nie było tak głośno.

Po naciskach ze strony tamtejszych mediów wytwórnia Shakiry zawarła porozumienie z twórcami melodii. Każdy z członków zespołu otrzymał 400 tys. dolarów zaliczki, w ramach rekompensaty, a także 33,33 proc. dochodu z praw wydawniczych podzielonych między trzech członków grupy. Kolumbijska piosenkarka i producent John Hill w dalszym ciągu zachowali jednak większość praw, co wciąż gwarantowało im największe wpływy.

Obecnie zyski z "Waka Waka" nadal rosną, a dotychczasową sumę, zgromadzoną dzięki odtworzeniom piosenki, szacuje się na ok. 9 milionów dolarów. Przedstawiciele Shakiry ani FIFA nie zabrali jednak głosu w tej sprawie i nie wiadomo, co dzieje się z pieniędzmi.

