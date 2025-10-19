Selena Gomez reaguje na kąśliwe słowa Hailey Bieber! "Może mówić, co chce"

Nie od dziś głośno jest o konflikcie Seleny Gomez i Hailey Bieber. Obie gwiazdy wielokrotnie potwierdzały, że nie ma między nimi złej krwi. Ich czyny wskazują jednak na coś innego. Niedawno obecna żona Justina Biebera skierowała kilka niemiłych słów w stronę jego byłej partnerki. Ta nie pozostała dłużna.

Selena Gomez postanowiła w relacjach na Instagramie odpowiedzieć na rzekome zaczepki Hailey Bieber. Piosenkarka postanowiła wykazać się klasą i nie eskalować wymiany zdań, nawołując do wzajemnego szacunku.

"Zostawcie dziewczynę w spokoju. Może mówić, co chce. Nie ma to żadnego wpływu na moje życie. Chodzi tylko o trafność, a nie inteligencję. Bądźcie mili" - pisała.

Odpowiedź nawiązywać miała do kąśliwej wypowiedzi Hailey Bieber, która padła w rozmowie z "WSJ. Magazine's Innovators Issue". Celebrytka stwierdziła, że podobieństwa pomiędzy prowadzoną przez nią marką kosmetyków Rhode Beauty i należącą do Seleny Gomez, Rare Beauty są "irytujące". Podkreśliła, że takie porównania są dla niej problematyczne. Jednocześnie zaznaczyła, że nie ma poczucia rywalizacji, ponieważ nie inspiruje ją marka piosenkarki.

O co chodzi w konflikcie Seleny Gomez i Hailey Bieber?

Przedstawiciele medialni Hailey Bieber zapewniali, że komentarze nie miały uderzyć w Selenę Gomez, jednak jej odpowiedź wskazuje na to, że odebrała je personalnie. Głównym źródłem konfliktu zdaniem wielu mediów jest fakt, że Gomez miała niegdyś z Justinem Bieberem dość burzliwą relację.

W 2022 roku wielu fanów cieszyło się po wizycie Hailey w podcaście "Call Her Daddy". Gwiazda zdradziła wówczas, że między nią, a Seleną nie ma żadnego sporu, a nawet panuje "miłość". W czerwcu 2023 roku narracja jednak się zmieniła. Internauci zwrócili uwagę na to, że celebrytki przestały obserwować się w mediach społecznościowych.

Choć Gomez sama zwróciła się wtedy do fanów, by nie szerzyli nienawiści wobec Hailey, temat konfliktu wciąż powraca. Niejednoznaczne wypowiedzi wzbudzają tylko większe zainteresowanie internautów i mediów.

