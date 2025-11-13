Sebastian Karpiel-Bułecka, znany Polakom jako lider folkrockowej grupy Zakopower, od wielu lat spełnia się w roli męża oraz ojca. Wybranką jego serca jest modelka i prezenterka Paulina Krupińska-Karpiel, którą telewidzowie mogą kojarzyć przede wszystkim z programu śniadaniowego "Dzień dobry TVN". Muzyk zaczął spotykać się z ukochaną w 2014 r. Już cztery lata później para stanęła na ślubnym kobiercu.

Od lat Paulina i Sebastian wiodą szczęśliwe, rodzinne życie. Wychowują wspólnie dwójkę dzieci - córkę Antoninę i syna Jędrzeja. Gwiazdorska para, choć nieustannie żyje w blasku fleszy, stara się chronić prywatność swoich pociech. Rzadko publikuje w sieci ich zdjęcia, lecz jednocześnie pozostaje z fanami w stałym kontakcie, informując o swoich planach zawodowych i codziennych aktywnościach.

Sebastian Karpiel-Bułecka i jego żona ogłosili radosną nowinę. Do rodziny dołączył nowy, czworonożny przyjaciel!

Kilka dni temu w mediach społecznościowych gwiazdorskiej pary zaczęły pojawiać się kadry z nowym członkiem rodziny. Prowadząca "Dzień dobry TVN" znienacka poinformowała o tym, że adoptowali czworonożnego przyjaciela - maleńką suczkę jamnika.

"Szukamy dla naszej jamniczki imienia. Czekamy na propozycje" - ogłosili małżonkowie na Instagramie. Fani pospieszyli z pomysłami, a także dali muzykowi i jego żonie wiele rad, dotyczących wychowania psa. Nie zabrakło również słów zachwytu nad uroczym wyglądem nowego podopiecznego rodziny.

"No przecież! Bułeczka!", "Halcia, Hala - tak po góralsku", "Niech jej imię Happy będzie… Tak po prostu, na szczęście", "Kabu, jak ktoś wcześniej napisał - od Karpiel-Bułecka. A może Buka?" - doradzają fani.

W komentarzach pojawiły się nawet głosy znajomych Krupińskiej i Karpiela-Bułecki z branży! "Jamnik to stan umysłu, lekko nie będzie" - napisała dziennikarka Agnieszka Woźniak-Starak. "Mała chodzi boso czy ma już kierpce?" - zapytał Damian Michałowski, kolega Krupińskiej z "Dzień dobry TVN". "Kto raz ma jamnika, będzie jamnika niewolnikiem" - skwitowała aktorka Aleksandra Popławska.

