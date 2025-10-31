Sebastian Karpiel-Bułecka wspomina początki kariery. "Przyjechaliśmy z wielkimi nadziejami"

Materiał zawiera linki partnerów reklamowych

Zakopower zadebiutował w 2005 roku, a ich kariera nabrała rozpędu po triumfie na festiwalu w Sopocie. "Przyjechaliśmy tam z wielkimi nadziejami, tacy młodzi. Bardzo chcieliśmy być zauważeni. Kiedy ogłoszono werdykt, byłem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Unosiłem się nad ziemią!" - wspomina Karpiel-Bułecka w rozmowie z "halo tu Polsat".

Dziś zespół może pochwalić się nie tylko platynowymi płytami, ale też konsekwentnym łączeniem góralskiej tradycji z nowoczesnym brzmieniem. Ich utwory, takie jak "Boso", "Na siedem" czy "Galop", stały się częścią muzycznej tożsamości Polaków.

Korzenie z Podhala i serce w muzyce

Choć Sebastian Karpiel-Bułecka od lat występuje na największych scenach, nie odciął się od rodzinnych stron. "Fizycznie tak, ale mentalnie i sercem zostałem tam. To słychać w mojej muzyce. Jest zakorzeniona w Skalnym Podhalu. Ten duch góralski ma w niej miejsce" - mówił w Polsacie. Jak dodaje, tej samej wrażliwości stara się uczyć swoje dzieci.

Muzyczna przygoda trwa - powrót na scenę Polsatu

8 listopada 2025 roku w studiach Polsatu zarejestrowany zostanie jubileuszowy koncert Zakopower. Na scenie obok zespołu pojawią się muzyczni przyjaciele Sebastiana - m.in. Natalia Szroeder, Miuosh i Dawid Kwiatkowski, a także jurorzy programu "Must Be the Music", w którym Karpiel-Bułecka przez lata był jednym z sędziów.

"Cieszę się, że znów to się będzie działo, bo to piękna przygoda. Zrobiliśmy dużo dobrej roboty, wypromowaliśmy zdolnych, młodych artystów. Wróżę im dużą przyszłość" - podkreśla muzyk.

Koncert zostanie pokazany w 2026 roku w Polsacie, a zapowiedzi wydarzenia już teraz rozgrzewają fanów w mediach społecznościowych.

Zakopower to fenomen, który łączy pokolenia - ich koncerty przyciągają zarówno miłośników góralszczyzny, jak i fanów współczesnego popu. "To, co zrobiliśmy przez te lata, pokazuje, że można być wiernym tradycji, a jednocześnie iść z duchem czasu" - podsumował Karpiel-Bułecka.

