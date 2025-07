Ariana Grande szykuje się do premiery drugiej części kasowego hitu kinowego, czyli " Wicked: For Good ". Wokalistka zapowiedziała nawet, że szykuje dla fanów serię kilku koncertów, co wprawiło słuchaczy gwiazdy w zachwyt. Falę zainteresowania wokalistką postanowił wykorzystać Scooter Braun , który przez wiele lat współpracował z Grande.

"Stracił Arianę, Justina i Demi w ciągu dwóch tygodni i, szczerze mówiąc, od tamtej pory o nim nie słyszałem. Brawo dla Ariany za to, że powiedziała mu to wprost. Zmienił się i to nie na lepsze. Po tym, co zrobił Taylor, co było bardzo rozczarowujące i skandaliczne, mam wrażenie, że nie był godny zaufania, a to nie jest cecha, której oczekuje się od kogoś, kto zarządza karierą", "Był dla niej okropny", "Gdyby dalej był jej menadżerem, mogłaby pomarzyć o roli Glindy w 'Wicked'" - komentują na Instagramie rozgoryczeni fani.