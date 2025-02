W 2023 r. Elton John zakończył swoją pożegnalną trasę koncertową "Farewell Yellow Brick Road" . Gwiazdor pop deklarował wówczas, że emerytura sceniczna nie oznacza także zakończenia jego przygody z tworzeniem muzyki. Niedługo po finale tournee w sieci zaczęły pojawiać się pogłoski o tym, że piosenkarz już szykuje materiał na kolejny album. Wszystko zmieniło się w kolejnym roku, kiedy do mediów trafiła informacja o pogarszającym się stanie zdrowia artysty.

Elton John napisał list do najbardziej oddanych fanów. Poinformował w nim o nadchodzącej premierze

Teraz okazuje się, że artysta pokonał wszelkie przeciwności i już niedługo na rynku ukaże się jego nowe wydawnictwo. Pogłoski, które wiele miesięcy temu szerzyły się w internecie, staną się rzeczywistością. Do mediów właśnie trafił list, który Elton John przesłał do swoich najwierniejszych fanów. Muzyk poinformował w nim o swoich najbliższych planach, uwzględniając wśród nich m.in. premierę albumu nagranego z Brandi Carlile - popularną amerykańską wokalistką i autorką tekstów.

"Kiedy się poznaliśmy, zakochałem się w niej i od razu nawiązaliśmy kontakt. To było prawdziwe połączenie: emocjonalnie i muzycznie. To jedna z największych przyjaźni w moim życiu" - czytamy w liście Eltona Johna do fanów.