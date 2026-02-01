Sara James przeszła spektakularną metamorfozę! Pokazała się w studniówkowej stylizacji

Sara James pokazała się szerszej publiczności w 2021 roku, zwyciężając program "The Voice Kids". Niedługo później reprezentowała Polskę na Eurowizji Junior, gdzie zdobyła drugie miejsce. Jej kariera znacząco nabrała po tym tempa. Zaledwie rok później zdecydowała się wziąć udział w amerykańskiej edycji "Mam talent", gdzie nie tylko otrzymała od Simona Cowella Złoty Przycisk, ale także dotarła do samego finału.

Poza muzyką Sary James, sporą uwagę przyciągają również jej stylizacje. Z jednej strony wiąże się to z licznymi komplementami ze strony fanów, a z drugiej krytyką odwagi 17-letniej artystki. W rozmowie z "Glamour" poruszony został temat komentarzy na temat jej sylwetki. Wokalistka nie kryła, że takie słowa mają negatywny wpływ na jej samopoczucie: "Miałam naprawdę tragiczne stany. Bardzo schudłam. A teraz powoli sobie to odbudowuję i zaczynam jeść. Jest taki efekt jojo. Czytając komentarze, że się utyło… One są strasznie bolesne. Nie będę mówić, że mnie to nie boli, że mi to nie siedzi w głowie. (...) Ja mam 17 lat. Komentowanie ciała osoby niepełnoletniej, osoby - przede wszystkim - która dalej się rozwija, której dalej ciało się zmienia, jest po prostu obrzydliwe" - tłumaczyła.