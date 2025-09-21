Sara James to młoda wokalistka, która zasłynęła na polskim rynku muzycznym dzięki show TVP "The Voice Kids". Zwyciężyła czwartą edycję programu, a następnie została reprezentantką Polski w 19. Konkursie Piosenki Eurowizji Junior. W międzynarodowej rywalizacji zajęła zaszczytne drugie miejsce i zaczęła rozwijać swoją karierę nie tylko w Polsce, lecz także za granicą.

Zgłosiła się do 17. edycji "America's Got Talent", gdzie była pierwszą Polką, której udało się dotrzeć aż do wielkiego finału. Prędko zyskała uznanie i rozgłos w branży - jej talent został zauważony przez wpływowe nazwiska. Obecnie drzwi Sary James do globalnej kariery są szeroko otwarte, a w Polsce już uznawana jest za jedną z topowych gwiazd popu.

Kariera Sary James wystartowała, gdy ta była jeszcze bardzo młoda. Od lat mierzy się z krytyką

Sara James niedawno udzieliła osobistego wywiadu dla magazynu Glamour. W rozmowie poruszyła temat niemiłych komentarzy w internecie, które zdarza jej się przeczytać na swój temat. Z racji tego, że od najmłodszych lat związana jest z show-biznesem zdążyła przywyknąć już do wszechobecnego hejtu, lecz niekiedy wredne docinki nadal potrafią sprawić jej przykrość.

Młoda wokalistka przyznała, że od niedawna coraz częściej czyta krytyczne słowa internautów na temat swojego wyglądu i wagi. "Miałam naprawdę tragiczne stany. Bardzo schudłam. A teraz powoli sobie to odbudowuję i zaczynam jeść. Jest taki efekt jojo. Czytając komentarze, że się utyło… One są strasznie bolesne. Nie będę mówić, że mnie to nie boli, że mi to nie siedzi w głowie" - przyznała artystka.

Ludzie komentują wygląd 17-letniej gwiazdy. "To jest po prostu obrzydliwe"

Sara James podkreśliła, że wspomniane komentarze nie tylko ją bolą, lecz także denerwują. Nie rozumie, jak ludzie mogą komentować wygląd tak młodych osób, których ciała dopiero się rozwijają, a psychika jest niezwykle wrażliwa na wszelkie ostre słowa.

"Ja mam 17 lat. Komentowanie ciała osoby niepełnoletniej, osoby - przede wszystkim - która dalej się rozwija, której dalej ciało się zmienia, jest po prostu obrzydliwe" - zaznaczyła wokalistka.

Na koniec młoda gwiazda zwróciła się bezpośrednio do osób, które cierpią na problemy z odżywianiem lub na co dzień mierzą się z nieprzychylnymi komentarzami na swój temat. Zapewniła ich, że nigdy nie są sami w krytycznych sytuacjach.

