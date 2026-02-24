"Violetta Villas" trafi do polskich kin jesienią 2026 roku. Niedawno rozpoczął się kolejny etap zdjęć do filmu. Zdjęcia realizowane są w Polsce (na Śląsku i w Warszawie), a także Bułgarii. Ostatni klaps na planie padnie w kwietniu.

Ujawniono, że za charakteryzację aktorki odpowiada duński duet nominowany do tegorocznych Oscarów za Najlepszą Charakteryzację w filmie "Brzydka siostra" - Anne Cathrine Sauerberg i Thomas Foldberg.

Sandra Drzymalska jako Violetta Villas. Pokazano nowe zdjęcie

Jak zapowiadają twórcy, "'Violetta Villas' to historia najsłynniejszej w historii polskiej divy muzycznej, którą talent i pasja wyniosły na największe sceny Paryża i Las Vegas, opowiedziana z perspektywy jej syna - mimowolnego świadka narodzin i upadku gwiazdy". Wspomniany syn to Krzysztof Gospodarek.

Produkcja pokazała nowe zdjęcie Sandry Drzymalskiej w roli Violetty Villas. Na nowym fotosie widzimy aktorkę jako dojrzałą kobietę. Jest ukazana z bliska, w półprofilu. Ma na sobie duże, przyciemniane okulary. Nadają one bohaterce aury tajemniczości i dopełniają jej gwiazdorski styl.

Poza Drzymalską, która w 2024 roku za rolę w dramacie wojennym "Biała odwaga" otrzymała nagrodę na festiwalu w Gdyni, w obsadzie znaleźli się także: Jowita Budnik, Mateusz Banasiuk, Borys Szyc, Dorota Kuduk, Cezary Łukaszewicz, Christo Szopov, Antoni Rembelski, Antoni Tyszkiewicz oraz Kazik Radziejewski.

Film reżyseruje Karolina Bielawska. Ma ona na swoim koncie m.in. dokument "Mów mi Marianna", uhonorowany m.in. Złotym Rogiem na Krakowskim Festiwalu Filmowym oraz wyróżnieniami w Locarno, Lizbonie i Sankt Petersburgu. Producentem jest Lava Films, znana m.in. z głośnego filmu "Dziewczyna z igłą" w reżyserii Magnusa van Horna, który był nominowany do Oscara.

Kim jest Sandra Drzymalska?

Sandra Drzymalska urodziła się 24 lipca 1993 roku. Kształciła się na Wydziale Aktorskim PWST w Krakowie. Szerszej publiczności dała się poznać m.in. w "Stuleciu winnych" jako Łucja lub w roli Karoli w "39 i pół tygodnia". Wystąpiła też w serialu Netflixa "Sexify".

W 2021 r. podczas 19. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego "Tofifest" w Toruniu odebrała nagrodę "Złoty Anioł Bella Women".

Znana jest też z tytułowej roli w filmie "Simona Kossak". To ona zagra Izabelę Łęcką w serialowej adaptacji "Lalki", która powstaje dla Netfliksa.

