Za nami kolejne rozdanie nagród Grammy nazywanych "muzycznymi Oscarami". Wydarzenie - jak co roku - obfitowało w ogromne emocje, spektakularne występy oraz przemowy, których widzowie nie zapomną przez długi czas. Kultowe statuetki rozdano w aż 95 kategoriach, a w najważniejszych zwyciężyli m.in. Lady Gaga, Olivia Dean, Kendrick Lamar, Billie Eilish oraz Bad Bunny.

Sabrina Carpenter zdobyła sześć nominacji do Grammy 2026! Jak poszło jej na gali?

Tego wieczoru na triumfy liczyła także Sabrina Carpenter, nazywana odkryciem amerykańskiej sceny muzycznej. Artystka, choć ma na swoim koncie kilka płyt, występy serialowe i role teatralne, zyskała popularność dopiero w 2024 r., wydając płytę "Short n' Sweet". Na krążku znalazły się hity takie jak "Please Please Please" czy "Taste", które pokochali słuchacze z całego świata. W Polsce płyta sprzedała się w nakładzie ponad 20 tys. kopii, zdobywając status platynowej.

W ubiegłym roku artystka została sześciokrotnie nominowana do Grammys i ostatecznie zdobyła dwie nagrody. Najlepszym solowym wykonaniem pop okazało się "Espresso", a Najlepszym albumem wokalnym pop został cały krążek "Short n' Sweet". W tym roku piosenkarka ponownie miała powód do dumy i radości. Dzięki wydanemu w sierpniu 2025 r. albumowi "Man's Best Friend" znów sześciokrotnie pojawiła się na liście nominowanych do gali Grammy!

Szczęście nie trwało jednak zbyt długo, ponieważ 26-letnia wokalistka musiała obejść się smakiem i podczas tegorocznej ceremonii nie odebrała ani jednej statuetki. Nawet popularny hit "Manchild" nie zdołał wywalczyć sobie zwycięstwa. Artystka dała za to występ specjalny, zapozowała na czerwonym dywanie w zjawiskowej kreacji i złożyła gratulacje konkurencji, która tego wieczoru triumfowała.

Fani dostrzegli smutek Sabriny Carpenter. Gwiazda w tym roku nie zdobyła żadnej statuetki Grammy

Fani Sabriny Carpenter wychwycili jednak, że artystka - choć robiła dobrą minę do złej gry - nie była zadowolona z wyników gali. W sieci pojawiły się setki komentarzy dotyczących drobnych gestów, jakie wierni miłośnicy gwiazdy wyłapali w jej zachowaniu. Wiele osób stwierdziło, że zachowywała się bardzo profesjonalnie, lecz po jej minie widać było, że jest smutna.

Część internautów porównała jej sytuację do zdarzeń z gali Grammy sprzed dwóch lat, kiedy to Lana Del Rey zmuszona była pogodzić się z wielką porażką. Artystka nominowana została wtedy w pięciu kategoriach, a Akademia Fonograficzna kolejny raz przyznała jej okrągłe zero nagród. Wokalistka obecna jest na scenie od ponad 15 lat, nieustannie tworzy muzykę, której chętnie słuchają ludzie z całego świata, a mimo to wciąż nie została wyróżniona statuetką.

"Sabrina, wiemy, jak się czujesz", "Nagrody Grammy powiedziały: 'Sabrino, daj nam oglądalność, wiralowe klipy i blichtr' a później wręczyły jej wielkie nic", "Ona naprawdę pragnęła tej Grammy" - piszą wspierający fani Sabriny na portalu X.

"Wydarzenia": Sądowy spór o "Białego Misia". Nikt nie wie, kto jest jego twórcą Polsat News