Ryszard Rynkowski przesłuchany w sprawie śmierci żony. "To, co powiedział jest tajemnicą"

Jak podawała 22 września rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Toruniu, Izabela Oliver, Edyta Rynkowska zmarła w wyniku niewydolności oddechowo-krążeniowej, spowodowanej pęknięciem żylaków przełyku. Zaznaczono również, że na ciele zmarłej nie było żadnych śladów wskazujących na działanie osób trzecich. Po sekcji zwłok całkowicie zrezygnowano z wykonywania dodatkowych badań toksykologicznych.

"Pani Rynkowska chorowała. Sekcja przeprowadzona w poniedziałek o 9 rano wykazała niewydolność oddechowo-krążeniową. Natomiast bezpośrednią przyczyną śmierci było pęknięcie żylaków przełyku" - mówiła rzeczniczka w rozmowie z "Super Expressem".

Oficjalne zeznania Ryszarda Rynkowskiego

Piosenkarz Ryszard Rynkowski miał zeznawać już 19 września, jednak ze względu na niedyspozycyjność, termin przełożono na 22 września. Wtedy również nie udało się uzyskać zeznań artysty. Muzyk stawił się na komendzie dopiero dzień później.

W rozmowie z "Plejadą" Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Brodnicy, mł. asp. Paweł Dominiak potwierdził, że artysta stawił się na komendzie w celu złożenia zeznań w sprawie śmierci małżonki: "Pan Ryszard Rynkowski jest w trakcie przesłuchania. Co do śmierci pani Rynkowskiej, pani prokurator powiedziała jasno i wyraźnie, że śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych".

Funkcjonariusz zaznaczył, że nie może udzielić szczegółowych informacji dotyczących składanych zeznań, a o kolejnych ustaleniach informować będzie prokuratura: "To, co pan Rynkowski powiedział do protokołu, jest objęte tajemnicą. Są to czynności procesowe i nie możemy udzielać takich informacji. Jeżeli pani prokurator będzie miała życzenie powiedzieć, co zostało ustalone w trakcie przesłuchania, to z pewnością o tym poinformuje".

