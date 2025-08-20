Grupa Red Lips zakwalifikowała się do konkursu o Bursztynowego Słowika. Podczas Top of the Top Sopot Festival zespół o statuetkę rywalizował z takimi wykonawcami, jak Mery Spolsky, Dezydery, Blauka, Phero-Kris Cugowski, Wiktor Waligóra, Michał Szczygieł, Skubas i Carla Fernandes. To właśnie ta ostatnia wokalistka zgarnęła nagrodę.

Stojąca na czele Red Lips Joanna "Ruda" Lazer jest w mocno zaawansowanej ciąży, ale przez całe wakacje razem z zespołem aktywnie koncertowała. Ruda podkreślała, że ma na to zgodę swojego lekarza, który jest także gitarzystą.

Joanna "Ruda" Lazer (Red Lips) ujawniła płeć swojego dziecka. Emocjonalny występ w Sopocie

Chwilę przed wejściem na scenę w Sopocie wokalistka opublikowała na Instagramie zdjęcie z podpisem: "Nasz bursztynowy słowik będzie chłopcem". Kilka minut później, już w trakcie występu, odsłoniła brzuch z napisem w kolorze niebieskim: "It's a BOY", oficjalnie zdradzając płeć swojego dziecka.

Ruda z mężem Łukaszem Lazerem (gitarzystą i kompozytorem Red Lips) wcześniej trzykrotnie straciła ciążę.

W Sopocie zespół wykonał najnowszy singel "Golden Hour", który opowiada o namiętności, która wymyka się spod kontroli.

"Sami właśnie rozpoczynamy nowy, niezwykle ważny rozdział. Ostatnie lata przyniosły nam wiele prób, także tych najtrudniejszych. Dziś, po czasie pełnym niepewności, oczekujemy narodzin dziecka. Nie trzeba dodawać, że wszystkie te skrajne emocje - rozedrganie, strach, nadzieja i miłość - znalazły swoje miejsce w nowym utworach" - podkreślała Ruda.

Łukasz Lazer wprost mówi o "długiej drodze, która nie raz zapędziła nas w ciemny zaułek".

"Nasza relacja przeszła poważną próbę - były momenty, że naprawdę nie wiedziałam, co będzie dalej. Ale przetrwaliśmy. To, co miało nas zniszczyć, okazało się być najlepszym, co mogło nam się przydarzyć. Dziś jesteśmy silniejsi niż kiedykolwiek" - mówił gitarzysta Red Lips.

Ruda i Łukasz Lazer są razem w zasadzie od początku działalności zespołu, który debiutował w 2011 r. Wówczas grupa w pierwszej edycji "Must Be The Music" w Polsacie dotarła do półfinału. Para w 2016 r. wzięła ślub w Tajlandii.

Formacja największy sukces odniosła za sprawą piosenki, która dała tytuł debiutanckiej płycie - "To co nam było" (2013). Dzięki temu singlowi grupa wystąpiła m.in. na festiwalach w Opolu (Superjedynka za przebój) i TOPtrendy w Sopocie. Do tej pory klip zanotował ponad 38 mln odsłon.

Ruda gwiazdą Polsatu. Gdzie jeszcze wystąpiła?

Przypomnijmy, że wiosną Rudą mogliśmy oglądać w materiałach przygotowywanych za kulisami "Must Be The Music".

W Polsacie wokalistka występowała również w takich programach, jak m.in. "Twoja twarz brzmi znajomo" (piąte miejsce w 10. odsłonie - 2018 r.), "Dancing with the Stars - Taniec z gwiazdami" (dziewiąta lokata w 10. edycji - 2019 r.), "Śpiewajmy razem. All Together Now" (jako jedna ze stu jurorów) i "Ninja Warrior Polska".

Ruda razem z Łukaszem Lazerem na scenie gościnnie wspiera też Orkiestrę Dorosłych Dzieci. W podstawowym składzie tej supergrupy przypominającej wielkie hity polskiego rocka z lat 80. i 90. występują muzycy znani z m.in. grup Turbo, Ira, Oddział Zamknięty i Acid Drinkers.

Have a Nice Life: "Kultura jest teraz bardzo symboliczna" [WYWIAD] interia INTERIA.PL