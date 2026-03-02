Rozstanie Adama Stachowiaka z żoną wywołało medialne poruszenie. Teraz przyznał się do zdrady! "Bardzo tego żałuję"
Adam Stachowiak, wokalista znany z programu "The Voice of Poland", wraz z początkiem 2026 r. przekazał do mediów informacje o rozstaniu ze swoją żoną, Anią. Małżeństwo podjęło trudną decyzję zaledwie kilkanaście miesięcy po ślubie kościelnym i niedługo po narodzinach trzeciego dziecka, co wywołało poruszenie w sieci. Teraz piosenkarz całą winę za rozpad małżeństwa wziął na siebie, apelując do fanów, aby nie wypisywali przykrości do jego byłej partnerki. Przyznał się przy tym do popełnionej zdrady!
Adam Stachowiak to polski wokalista, który kilka lat temu podbił serca widzów w programie "The Voice of Poland". Choć nie wygrał talent show, jego emocjonalne wykonanie utworu dedykowanego zmarłej mamie na długo zapadło w pamięci odbiorców. Od tamtej pory muzyk łączył rozwijanie kariery wokalnej z działalnością w mediach społecznościowych, gdzie chętnie publikował nagrania dotyczące swojego życia prywatnego, rodziny oraz wiary.
Adam Stachowiak rozstał się z żoną. Decyzja ta wywołała spore poruszenie w mediach
O wokaliście ponownie zrobiło się głośno wraz z początkiem 2026 r., kiedy to przekazał publicznie informację o rozstaniu z żoną, Anną. Para przez dekadę żyła razem i publikowała wspólne nagrania w mediach społecznościowych, opowiadając o wyznawanych wartościach, niekiedy budzących spore kontrowersje. Szczególną uwagę odbiorców przykuwała ich decyzja o życiu w białym małżeństwie, którą podjęli świadomie i wypełniali aż do czasu ślubu kościelnego.
"Po wielu miesiącach rozmów i refleksji podjęliśmy wspólną decyzję o rozstaniu. Nasze drogi się rozchodzą. Droga duchowa nie skleiła relacji, ona obnażyła wszystko, co było nieprzepracowane" - pisał muzyk w chwili rozstania.
Mieli utrzymać przyjacielskie stosunki. Zaczęli publicznie obrzucać się błotem
Tuż po rozstaniu Stachowiak podkreślał, że pomimo zakończenia małżeństwa, stara się utrzymywać przyjacielskie kontakty z Anną - głównie ze względu na wychowanie dzieci. Ostatnio para zaczęła jednak toczyć przepychanki słowne na Instagramie. Wokalista opublikował wpis, w którym zarzucił byłej żonie dodanie do nowej książki ponad 30 stron dotyczących ich życia prywatnego - bez jego uprzedniej zgody. Anna nie pozostała byłemu ukochanemu dłużna, pisząc w mediach społecznościowych, że "ma się nie gorączkować".
Wieści o rozstaniu Adama i Anny oraz późniejsze awantury w mediach społecznościowych wywołały ogromne poruszenie wśród odbiorców pary. Internauci zaczęli komentować decyzje rodzinne muzyka i krytykować jego byłą żonę. Niektórzy oburzali się o to, że para wyznawała wartości chrześcijańskie na pokaz, a w chwili słabości postanowiła po prostu się rozstać. Inni zaś zrzucali całą winę za kryzys małżeński Stachowiaków na Annę.
Adam Stachowiak stanął w obronie byłej żony i zaapelował do fanów. Jednocześnie przyznał się do zdrady!
Wreszcie wokalista postanowił zabrać głos i opublikował na swoim Instagramie kolejny wpis, w którym potwierdził, że powodem rozstania z Anną była jego zdrada emocjonalna. "Zdradziłem Anię pod koniec 2023 roku. Co prawda - tylko emocjonalnie - ale bardzo tego żałuję. Przez ponad 2 lata próbowaliśmy odbudować naszą relację, finalizując to przyjęciem Sakramentów, ale nawet wiara nie zagoiła w pełni ran pomiędzy nami" - napisał Stachowiak.
Artysta wziął na siebie odpowiedzialność za rozwód, a także zaapelował do fanów, aby dali wreszcie spokój jego byłej żonie. Muzyk nie chce, aby ktokolwiek kierował w jej stronę oskarżenia. "Niestety, próbowaliśmy żyć normalnie i nagrywaliśmy filmiki, prezentując się często w najlepszym świetle. Prawdziwa w tym czasie pozostała nasza twórczość, która powstawała w bólu - książki i muzyka. (...) Ania to najlepszy człowiek, jakiego poznałem. Ale chcę, żebyście znali prawdę i nie oskarżali Jej. Rozstanie to całkowicie moja wina i biorę za to pełną odpowiedzialność. Przepraszam" - skwitował.