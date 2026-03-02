Adam Stachowiak to polski wokalista, który kilka lat temu podbił serca widzów w programie "The Voice of Poland". Choć nie wygrał talent show, jego emocjonalne wykonanie utworu dedykowanego zmarłej mamie na długo zapadło w pamięci odbiorców. Od tamtej pory muzyk łączył rozwijanie kariery wokalnej z działalnością w mediach społecznościowych, gdzie chętnie publikował nagrania dotyczące swojego życia prywatnego, rodziny oraz wiary.

Adam Stachowiak rozstał się z żoną. Decyzja ta wywołała spore poruszenie w mediach

O wokaliście ponownie zrobiło się głośno wraz z początkiem 2026 r., kiedy to przekazał publicznie informację o rozstaniu z żoną, Anną. Para przez dekadę żyła razem i publikowała wspólne nagrania w mediach społecznościowych, opowiadając o wyznawanych wartościach, niekiedy budzących spore kontrowersje. Szczególną uwagę odbiorców przykuwała ich decyzja o życiu w białym małżeństwie, którą podjęli świadomie i wypełniali aż do czasu ślubu kościelnego.

"Po wielu miesiącach rozmów i refleksji podjęliśmy wspólną decyzję o rozstaniu. Nasze drogi się rozchodzą. Droga duchowa nie skleiła relacji, ona obnażyła wszystko, co było nieprzepracowane" - pisał muzyk w chwili rozstania.

Mieli utrzymać przyjacielskie stosunki. Zaczęli publicznie obrzucać się błotem

Tuż po rozstaniu Stachowiak podkreślał, że pomimo zakończenia małżeństwa, stara się utrzymywać przyjacielskie kontakty z Anną - głównie ze względu na wychowanie dzieci. Ostatnio para zaczęła jednak toczyć przepychanki słowne na Instagramie. Wokalista opublikował wpis, w którym zarzucił byłej żonie dodanie do nowej książki ponad 30 stron dotyczących ich życia prywatnego - bez jego uprzedniej zgody. Anna nie pozostała byłemu ukochanemu dłużna, pisząc w mediach społecznościowych, że "ma się nie gorączkować".

Wieści o rozstaniu Adama i Anny oraz późniejsze awantury w mediach społecznościowych wywołały ogromne poruszenie wśród odbiorców pary. Internauci zaczęli komentować decyzje rodzinne muzyka i krytykować jego byłą żonę. Niektórzy oburzali się o to, że para wyznawała wartości chrześcijańskie na pokaz, a w chwili słabości postanowiła po prostu się rozstać. Inni zaś zrzucali całą winę za kryzys małżeński Stachowiaków na Annę.

Adam Stachowiak stanął w obronie byłej żony i zaapelował do fanów. Jednocześnie przyznał się do zdrady!

Wreszcie wokalista postanowił zabrać głos i opublikował na swoim Instagramie kolejny wpis, w którym potwierdził, że powodem rozstania z Anną była jego zdrada emocjonalna. "Zdradziłem Anię pod koniec 2023 roku. Co prawda - tylko emocjonalnie - ale bardzo tego żałuję. Przez ponad 2 lata próbowaliśmy odbudować naszą relację, finalizując to przyjęciem Sakramentów, ale nawet wiara nie zagoiła w pełni ran pomiędzy nami" - napisał Stachowiak.

Artysta wziął na siebie odpowiedzialność za rozwód, a także zaapelował do fanów, aby dali wreszcie spokój jego byłej żonie. Muzyk nie chce, aby ktokolwiek kierował w jej stronę oskarżenia. "Niestety, próbowaliśmy żyć normalnie i nagrywaliśmy filmiki, prezentując się często w najlepszym świetle. Prawdziwa w tym czasie pozostała nasza twórczość, która powstawała w bólu - książki i muzyka. (...) Ania to najlepszy człowiek, jakiego poznałem. Ale chcę, żebyście znali prawdę i nie oskarżali Jej. Rozstanie to całkowicie moja wina i biorę za to pełną odpowiedzialność. Przepraszam" - skwitował.

