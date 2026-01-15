Roxie Węgiel ma za sobą niezwykle intensywny rok. Nie tylko wydała głośny singiel "Błękit" i przygotowywała się do wydania kolejnego albumu w swojej karierze, lecz także odbyła wyczekiwaną trasę koncertową "Break Tour" czy wystąpiła na telewizyjnych wydarzeniach, takich jak Festiwal w Opolu oraz Polsat Hit Festiwal w Sopocie. W jej życiu prywatnym również nie brakowało rewelacji - Roxie Węgiel cieszyła się pierwszymi miesiącami w roli żony, a także zdecydowała się na podjęcie studiów w Londynie.

Niedawno odbyła się uroczysta premiera filmu animowanego "Miss Moxy. Kocia ekipa", w którym Roxie również miała swój udział. W 2025 r. zaczęła rozwijać się w roli aktorki dubbingowej, a przy tej produkcji nie tylko sama użyczyła głosu jednej z postaci, lecz także zachęciła do nowego wyzwania męża. Wraz z Kevinem Mglejem pojawiła się na gali i udzieliła wywiadu portalowi Eska. W rozmowie wyszedł na jaw jeden z sekretów piosenkarki. Czego wstydzi się robić w domu?

Kevin zdradził sekret Roxie. "To jest absurd"

Dziennikarz zapytał męża Roksany o to, czego fani o niej nie wiedzą, a zdecydowanie powinni. Kevin zaskoczył wówczas szczerym wyznaniem. Okazuje się, że była gwiazda Eurowizji Junior, zwyciężczyni "The Voice Kids" i jedna z najpopularniejszych piosenkarek młodego pokolenia wstydzi się... śpiewać w domu!

"Mega wstydzi się śpiewać w domu. To jest absurd. Wydawałoby się, że gdy twoją żoną jest popularna wokalistka pop, to cały czas śpiewa ci w domu swoje piosenki, cudze piosenki. Zupełnie tak nie jest. Roksana nie śpiewa w domu" - stwierdził wprost producent i ukochany gwiazdy.

Roxie Węgiel nie śpiewa przy Kevinie? Gdy ma zajęcia wokalne, prosi męża, żeby wyszedł!

Choć Kevin i Roxie od lat współpracują ze sobą w studiu nagraniowym i łączy ich nie tylko uczucie, lecz także zawód, artystka wstydzi się śpiewać przy mężu w codziennych sytuacjach. Jej zachowanie w domowym zaciszu okazuje się zupełnie inne niż na scenie - gdy wokalistka stara się być pewna siebie i odważna.

"Nawet, jak ma zajęcia wokalne online, bo czasem tak się zdarza, że nie ma czasu pojechać do Adama (trenera wokalu - przyp. red.), to prosi mnie: 'ej, a mógłbyś skoczyć z kimś na kawę?', 'nie chciałbyś skoczyć na saunę, bo mam akurat zajęcia?'" - wyjawił ukochany Roxie.

