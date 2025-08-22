Roxie Węgiel odpowiada na nurtujące pytanie. "Udało mi się odnaleźć równowagę"
Już 31 sierpnia podczas festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji na kieleckiej Kadzielni wystąpi Roxie, prezentując swój najnowszy utwór pt. "Błękit". Znana i niezwykle utalentowana wokalistka jednocześnie weźmie udział w konkursie na Przebój Lata Radia Zet i Polsatu 2025. O czym jest utwór i jakie niesie ze sobą przesłanie?
Roksana Węgiel, znana również jako Roxie, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek młodego pokolenia. Swoją karierę rozpoczęła od zwycięstwa w pierwszej edycji programu The Voice Kids (2018), co zaowocowało podpisaniem kontraktu z Universal Music Polska.
W tym samym roku reprezentowała Polskę i zdobyła pierwsze miejsce w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior z utworem "Anyone I Want to Be". W kolejnych latach Roxie wydała debiutancki album "Roksana Węgiel" (2019) oraz drugi "13+5" (2023). Jej muzyka rozwijała się od popowych brzmień i przebojowych singli do bardziej dojrzałych, osobistych ballad, takich jak najnowszy singiel "Błękit" (2025), który sygnalizuje powrót do emocjonalnej szczerości i wokalnej autentyczności.
Powrót do korzeni, czyli Roxie z "Błękitem"
"'Błękit' to dla mnie symbol wolności i przestrzeni. W tej piosence udało mi się odnaleźć równowagę między balladową wrażliwością a przebojowym brzmieniem. Ostatnie lata poświęciłam na poszukiwanie własnego kierunku w muzyce - i właśnie dzięki temu zrozumiałam, że powinnam wrócić do korzeni, do ballad, w których czuję się najbardziej autentyczna" - mówi artystka.
Wkrótce ukaże się jej najnowsza płyta, a piosenka "Błękit", którą interpretować można na różne sposoby, jest jej zwiastunem.
"Ten utwór to moje nowe otwarcie i zapowiedź nadchodzącej płyty, która ukaże się w przyszłym roku. To będzie bardzo osobisty, szczery materiał, w którym na pierwszym planie postawiłam głos i żywe instrumenty. Tekst piosenki można interpretować na wiele sposobów. Dla mnie to utwór o miłości - tej, która dodaje sił i motywuje do działania. Może być skierowany do bliskiej osoby, przyjaciela, rodziny czy Boga - do tych, którzy są naszym wsparciem i w pewien sposób malują nam sny, o których śpiewam" - wyjaśnia gwiazda.
"Błękit" - romantyczna ballada jako nowy kierunek
Singiel "Błękit" zaprezentowany został jako romantyczna ballada z nowoczesnym bitem w tle. Utwór współtworzyli z Roxie Kevin Mglej, Patryk Kumór, Dominic Buczkowski-Wojtaszek i Carla Fernandes, a premiera płyty "Błękit" planowana jest na maj 2026 roku. Teledysk został nakręcony na Fuerteventurze i występuje w nim mąż piosenkarki.
W Konkursie na Przebój Lata Radia Zet i Polsatu 2025 udział wezmą także Wiktoria Kida, Smolasty i Jonatan, Kuba i Kuba oraz Gromee z Tylerem Shawem.