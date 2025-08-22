Roxie Węgiel odpowiada na nurtujące pytanie. "Udało mi się odnaleźć równowagę"

Roksana Węgiel, znana również jako Roxie, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek młodego pokolenia. Swoją karierę rozpoczęła od zwycięstwa w pierwszej edycji programu The Voice Kids (2018), co zaowocowało podpisaniem kontraktu z Universal Music Polska.

W tym samym roku reprezentowała Polskę i zdobyła pierwsze miejsce w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior z utworem "Anyone I Want to Be". W kolejnych latach Roxie wydała debiutancki album "Roksana Węgiel" (2019) oraz drugi "13+5" (2023). Jej muzyka rozwijała się od popowych brzmień i przebojowych singli do bardziej dojrzałych, osobistych ballad, takich jak najnowszy singiel "Błękit" (2025), który sygnalizuje powrót do emocjonalnej szczerości i wokalnej autentyczności.

Powrót do korzeni, czyli Roxie z "Błękitem"

"'Błękit' to dla mnie symbol wolności i przestrzeni. W tej piosence udało mi się odnaleźć równowagę między balladową wrażliwością a przebojowym brzmieniem. Ostatnie lata poświęciłam na poszukiwanie własnego kierunku w muzyce - i właśnie dzięki temu zrozumiałam, że powinnam wrócić do korzeni, do ballad, w których czuję się najbardziej autentyczna" - mówi artystka.

Wkrótce ukaże się jej najnowsza płyta, a piosenka "Błękit", którą interpretować można na różne sposoby, jest jej zwiastunem.

"Ten utwór to moje nowe otwarcie i zapowiedź nadchodzącej płyty, która ukaże się w przyszłym roku. To będzie bardzo osobisty, szczery materiał, w którym na pierwszym planie postawiłam głos i żywe instrumenty. Tekst piosenki można interpretować na wiele sposobów. Dla mnie to utwór o miłości - tej, która dodaje sił i motywuje do działania. Może być skierowany do bliskiej osoby, przyjaciela, rodziny czy Boga - do tych, którzy są naszym wsparciem i w pewien sposób malują nam sny, o których śpiewam" - wyjaśnia gwiazda.

"Błękit" - romantyczna ballada jako nowy kierunek

Singiel "Błękit" zaprezentowany został jako romantyczna ballada z nowoczesnym bitem w tle. Utwór współtworzyli z Roxie Kevin Mglej, Patryk Kumór, Dominic Buczkowski-Wojtaszek i Carla Fernandes, a premiera płyty "Błękit" planowana jest na maj 2026 roku. Teledysk został nakręcony na Fuerteventurze i występuje w nim mąż piosenkarki.

W Konkursie na Przebój Lata Radia Zet i Polsatu 2025 udział wezmą także Wiktoria Kida, Smolasty i Jonatan, Kuba i Kuba oraz Gromee z Tylerem Shawem.

MIÜ (Dre$$code): Moja terapeutka się na mnie denerwuje Interia.pl INTERIA.PL