Roxie Węgiel i Kevin Mglej w nowej roli. Zdradzili szczegóły projektu

Choć fani przyzwyczaili się do wspólnych muzycznych projektów pary, tym razem Roksana Węgiel i Kevin Mglej spróbowali czegoś zupełnie innego. Para nagrała głosy do animacji opowiadającej o przygodach rezolutnej kotki Moxy i jej przyjaciół. Roksana wciela się w tytułową bohaterkę, Kevin natomiast w Maxa - postać, która odegra istotną rolę w przebiegu historii.

Dla Węgiel to kolejny kontakt z dubbingiem. Wcześniej można było usłyszeć ją w takich produkcjach jak "Hotel Transylwania 3", "Tajemniczy ogród" czy "Mavka i strażnicy lasu". Dla Kevina Mgleja to zupełnie nowe doświadczenie, które, jak przyznaje, okazało się wyjątkowo wciągające.

Roxie i Kevin o pracy nad filmem

Praca w studiu nagraniowym pozwoliła im spojrzeć na siebie z innej perspektywy, co para podkreśla jako cenną lekcję.

"To bajka o tym, że razem można więcej. I to przesłanie jest bardzo bliskie również nam" - mówią zgodnie.

Roksana Węgiel zwraca uwagę, że jej sympatię od razu zdobyła energia i charakter Moxy.

"Od razu urzekła mnie główna bohaterka - rezolutna, odważna i trochę zawadiacka Moxy. Spędziliśmy z Kevinem pełen dobrej energii i zabawy czas w studio nagraniowym. Mogliśmy obserwować siebie nawzajem w zupełnie odmiennych rolach, z lekko zmienionymi głosami. Było to dla nas naprawdę ciekawe i inspirujące doświadczenie"- opowiada artystka.

Kevin Mglej przyznaje, że wciągnęła go nie tylko zabawa, ale także przesłanie filmu.

"Ta historia od razu zdobyła moje serce - przygodowy film pełen humoru i przesłania o zaufaniu i przyjaźni. No i Moxy - nie da się jej nie polubić. Super było spróbować czegoś nowego. Muszę przyznać, że w studiu bawiłem się przednio. Nie wiedziałem, że robienie dubbingu to takie fajne zajęcie. Mam nadzieję, że podołałem i że przede mną więcej takich projektów" - mówi Kevin cytowany przez Radio Eska.

Historia kotki, która nie chce być gwiazdą

Fabuła animacji koncentruje się na przygodach Moxy, kotki, która ma wszystko, czego pragnie - kochającą opiekunkę i wiernych przyjaciół. Wszystko zmienia się, gdy podczas wakacji trafia w ręce Rity, ambitnej właścicielki farmy, która chce wykorzystać jej muzyczny talent w telewizyjnym show "Zwierzęta Mają Talent".

Moxy, niezależna i odważna, nie zamierza poddać się planom Rity. Na swojej drodze spotyka nietypowych sojuszników: niezdarnego buldoga Brutusa i przemądrzałego ptaka Ayo. Razem próbują pokrzyżować plany przebiegłej antagonistki i bezpiecznie wrócić do domu.

Film łączy elementy przygody, humoru i muzyki, a udział polskiej pary w dubbingu wnosi dodatkowy wymiar dla młodszych widzów.

