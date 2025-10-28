Koncerty z cyklu "Pejzaż bez Ciebie" są organizowane od 2005 r. Każda edycja poświęcona jest twórczości konkretnego, zmarłego artysty. W poprzednich latach wspominano m.in. Grzegorza Ciechowskiego, Czesława Niemena, Zbigniewa Wodeckiego i Kalinę Jędrusik. Od 2024 r. wydarzenie pokazuje Polsat.

To właśnie na antenie tej telewizji zostanie pokazany koncert "Pejzaż bez Ciebie - Romuald Lipko", który został zarejestrowany w Arenie Toruń.

"Pejzaż bez Ciebie - Romuald Lipko". Kto oddał hołd liderowi Budki Suflera?

Romuald Lipko zmarł 6 lutego w 2020 r., na niespełna dwa miesiące przed swoimi 70. urodzinami. Współtworzone przez klawiszowca utwory Budki Suflera śpiewała przez kilka dekad cała Polska: "Jolka, Jolka pamiętasz", "Takie tango", "Bal wszystkich świętych", "Cień wielkiej góry", "Jest taki samotny dom", "Za ostatni grosz", "Twoje radio", "Memu miastu do widzenia", "Moja Alabama", "Ratujmy co się da" czy "Martwe morze".

Do tego dodajmy piosenki, które Lipko stworzył dla m.in. Anny Jantar ("Nic nie może wiecznie trwać"), Urszuli ("Dmuchawce latawce wiatr", "Malinowy król"), Zdzisławy Sośnickiej ("Aleja gwiazd"), Maryli Rodowicz ("Tak nam słodko, tak nam gorzko"), Izabeli Trojanowskiej ("Jestem twoim grzechem", "Wszystko, czego dziś chcę"), Ireny Jarockiej ("Nie odchodź jeszcze"), Ireny Santor ("Jeszcze kochasz mnie") i Eleni ("Postaw na mnie, a zatrzymam deszcz").

Te piosenki śpiewała cała Polska

Podczas koncertu na scenie w utworach napisach przez lidera Budki Suflera zaprezentowali się m.in. były wokalista tej grupy - Krzysztof Cugowski ("Cisza jak ta", "Cień wielkiej góry", "Jest taki samotny dom", "Za ostatni grosz"), związane z tą formacją wokalistki: Izabela Trojanowska ("Wszystko, czego dziś chcę", "Tyle samo prawd ile kłamstw") i Urszula ("Dmuchawce, latawce, wiatr", "Malinowy król"), a także Alicja Majewska ("Bo do tanga trzeba dwojga"), Anna Wyszkoni ("Aleja gwiazd" i "Nic nie może przecież wiecznie trwać") i Mateusz Ziółko ("Jolka, Jolka pamiętasz", "Bal wszystkich świętych").

Piosenki będą przeplatane fragmentami archiwalnych wywiadów z Romualdem Lipką, w których artysta opowiadał o swojej muzycznej wrażliwości i wyjątkowym podejściu do komponowania.

Koncert poprowadził Maciej Rock, a za scenariusz i reżyserię odpowiada Konrad Smuga.

Początek wydarzenia 1 listopada o godzinie 19:55 w Polsacie.

