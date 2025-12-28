W mediach społecznościowych 27 grudnia Bogdan Trojanek opublikował nagrania z tradycyjnego romskiego ślubu Viki Gabor i wnuka lidera zespołu Terne Roma, Giovaniego. Wzbudziło to masę mieszanych reakcji, a wiele negatywnych komentarzy przyczyniło się do usunięcia wspomnianych nagrań. Sam Trojanek tłumaczył później, że w odpowiednim czasie odniesie się do zaskakujących reakcji internautów: "Nie spodziewałem się takiego zachowania ludzi. Dla spokoju Viki i mojego wnuka usuwam nagrania. Oni to strasznie przeżywają, odniosę się za parę dni do tego hejtu".

Warto zaznaczyć, że tradycyjny romski ślub, zgodny z prawem Romanipen, choć jest dla tej społeczności istotny kulturowo, nie ma mocy prawnej w Polsce. Mimo tego, wciąż budzi on ogromne emocje wśród internautów, którzy domagają się komentarza ze strony artystki. Menedżer piosenkarki, Oskar Laskowski poproszony został przez "TVN" o komentarz. Jego odpowiedź była jednak wymijająca: "Nie potwierdzam, nie zaprzeczam".

Rodzina Viki Gabor i Giovaniego znała się od dawna?

Trojanek, opowiadając o ślubie młodej gwiazdy i jego wnuka, mówił: "Tak miało być i tak się stało. Chciałem państwa poinformować, że jesteśmy w Krakowie. Viki Gabor i mój wnuczek Giovani pobrali się według tradycji romskiej. Nie złamali prawa romskiego. Uciekli sobie, tak jak ich dziadkowie i pradziadkowie, tak i oni sobie uciekli. Od dzisiaj mój wnuczek jest w rodzinie Viki Gabor, a Viki jest w mojej rodzinie. A teraz jedziemy do jej dziadków i rodziców, żebyśmy zrobili tradycję cygańską. Czekajcie na cygańskie, piękne wesele".

Wokalista Terne Roma nazywany jest "cygańskim królem". Jest on bardzo ważną osobowością dla romskiej społeczności, dlatego informacja o ślubie jego wnuka z Viki Gabor obiła się szerokim echem w sieci. Jak się okazuje, rozmowy o ich małżeństwie mogły pojawić się dużo, dużo wcześniej. Rodziny pary młodej znają się co najmniej od 1,5 roku.

Na oficjalnym profilu Bogdana Trojanka na Instagramie, 14 kwietnia 2024 roku opublikowane zostało zdjęcie, na którym zobaczyć można również Viki Gabor z rodzicami. W opisie fotografii, czytamy: "Dzisiaj miałem przyjemność gościć w moim domu rodziców naszej wspaniałej artystki Viki Gabor. Nie odbyło się bez cygańskich potraw, była kura, rosół i wspaniałe plany na przyszłość".

