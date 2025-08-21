Rodzinę Beckhamów od lat zjada konflikt. Najstarszy syn nie chce mieć z nimi nic wspólnego

Wszystko zaczęło się w 2022 roku, gdy Brooklyn Beckham wziął ślub z Nicolą Peltz. Pierwsze konflikty pojawiły się podczas przygotowań do wesela. Matka pana młodego zaprojektować miała suknię ślubną Peltz. Ich relacje znacząco pogorszyły się od tamtego momentu. Teraz młody Beckham wraz z partnerką odnawiali przysięgę małżeńską. Podczas ceremonii zabrakło jednak piłkarza i piosenkarki.

Jak dokładnie zaczął się konflikt w rodzinie Beckhamów?

Piosenkarka i projektantka Victoria Beckham zaprojektować miała suknię ślubną Nicoli Peltz. Początkowo panna młoda była zachwycona pomysłem. Finalnie sukienka nie została jednak stworzona. Zagraniczne media donosiły, że Beckham "nie była w stanie tego zrealizować". Informator "People zdradził z kolei, że projektantka sama zrezygnowała z projektu, co wzbudziło kolejne podejrzenia.

W trakcie przyjęcia weselnego, na które David i Victoria byli zaproszeni, również doszło do sytuacji, która pogłębić mogła narastające napięcie. Poszło o wyjątkową chwilę, jaką miał być pierwszy taniec młodej pary. Marc Anthony zapowiedział wejście "najpiękniejszej kobiety na sali". Sęk w tym, że mówił o Victorii Beckham, a nie Nicoli Peltz, przez co panna młoda miała się popłakać.

David i Victoria Beckhamowie nie mają kontaktu z synem

W maju 2025 roku swoje 50. urodziny obchodził David Beckham. Jego syn otrzymał wraz z małżonką zaproszenie na imprezę. Mimo tego para nie pojawiła się na wydarzeniu, co dla piłkarza okazało się być wyjątkowo przykrym doświadczeniem.

Informator "The Mirror" przekazał, że jubilat był bardzo rozczarowany zachowaniem syna: "Niepojawienie się Brooklyna było prawdziwym ciosem dla Davida".

Tuż po urodzinach, w mediach zaczęły pojawiać się informacje sugerujące, że Brooklyn całkowicie zerwał kontakt z rodzicami. Przestał odbierać telefony i odpisywać na wiadomości.

Sytuacja mocno odbiła się na zdrowiu i samopoczuciu Victorii Bechkam. Artystka miała problemy ze snem i jak doniósł jeden z informatorów, nazwała sprawę swoim "najgorszym koszmarem". Negatywny wpływ na Brooklyna miała rzekomo jego partnerka, Nicola Peltz. Beckhamowie potwierdzili jednak, że oskarżenia są nieprawdziwe.

Młody Beckham zmieni swoje nazwisko?

Mimo trudnej sytuacji rodzinnej, w sieci zobaczyć możemy sporo wspólnych zdjęć Brooklyna i Nicoli. Para zdaje się czuć bardzo dobrze w swoim towarzystwie. Niedawno zdecydowali się nawet odnowić przysięgę małżeńską, która okazała się ostatecznie naznaczyć konflikt.

2 sierpnia 2025 r. Brooklyn Beckham i Nicola Peltz zorganizowali kameralną ceremonię w hrabstwie Westchester w Nowym Jorku. Wydarzenie oglądała jedynie rodzina Nicoli. Jak się później okazało, Beckhamowie nie zostali nawet zaproszeni.

Zgodnie z doniesieniami mediów, Victoria i David dowiedzieli się o uroczystości z publikacji w prasie. Szczególnie smutne dla piłkarza miały być zdjęcia przedstawiające ojca Nicoli, Nelsona Peltza udzielającego parze przysięgi.

"To był ostateczny cios dla Davida i Victorii. Widok Nelsona odgrywającego tak ważną rolę w ceremonii był szczególnie bolesny dla Davida. Nikt z ponad 30-osobowej rodziny nie wiedział o ślubie ani nie został zaproszony. Jego dziadkowie również są załamani, ponieważ Brooklyn zawsze był im bardzo bliski" - przekazał informator "Daily Mail".

Według źródła, coraz bardziej prawdopodobne stają się spekulacje na temat potencjalnej zmiany nazwiska Brooklyna. Miałoby to jasno pokazać, że nie ma on zamiaru utożsamiać się ze swoją rodziną.

