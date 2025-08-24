Rodzina Stanisława Soyki przerwała milczenie. Wydali poruszające oświadczenie

Stanisław Soyka zmarł w wieku 66 lat. Wiadomość o jego nagłej śmierci wstrząsnęła środowiskiem artystycznym oraz publicznością, która tego samego dnia oczekiwała jego występu na Top of The Top Sopot Festival.

Wieczorne wydarzenie w Operze Leśnej zostało przerwane. Tuż przed godziną 23:00 prowadzący festiwal poinformowali widzów o tragedii, wyrażając w imieniu organizatorów i artystów głębokie współczucie. Hołdem dla Soyki stało się wspólne wykonanie jego utworu "Tolerancja", które poruszyło publiczność.

Śledztwo w sprawie śmierci Stanisława Soyki

Krótko po otrzymaniu informacji o odejściu Soyki, sopocka prokuratura wszczęła standardowe postępowanie wyjaśniające. Prokurator Rejonowy w Sopocie, Michał Łukasiewicz, potwierdził, że sekcja zwłok jest rutynową procedurą w tego typu sytuacjach. Do tej pory nie podano oficjalnej przyczyny śmierci artysty.

Oświadczenie rodziny

W sobotę wieczorem na profilach społecznościowych Stanisława Soyki pojawił się wpis podpisany przez jego najbliższych. Rodzina i przyjaciele muzyka przekazali słowa wdzięczności za okazywane wsparcie:

"W imieniu całej rodziny i bliskich Stanisława Soyki pragniemy serdecznie podziękować za wszystkie kondolencje, słowa wsparcia, obecność i każdy gest otuchy, który otrzymaliśmy w ostatnich dniach" - napisali.

Nieznane szczegóły pogrzebu

Na ten moment nie opublikowano jeszcze informacji dotyczących uroczystości pogrzebowych. Fani oraz środowisko muzyczne wciąż czekają na komunikaty związane z ostatnim pożegnaniem jednego z najważniejszych głosów polskiej sceny.

MIÜ (Dre$$code): Moja terapeutka się na mnie denerwuje Interia.pl INTERIA.PL