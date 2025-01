Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz to jedna z najpopularniejszych power couple polskiego show-biznesu. Są ze sobą już ponad 15 lat i choć media często spekulowały o problemach w ich związku, zakochani wielokrotnie udowadniali, że ich relacja należy do niezwykle szczęśliwych. Piosenkarka, aktorka, a także jurorka "The Voice Kids" i ceniony reżyser teatralny stanęli na ślubnym kobiercu w 2008 r., a niedługo później doczekali się pociechy. Ich córka w tym roku skończy 17 lat. Nastoletnia Kalina Józefowicz poszła w ślady rodziców i próbuje swoich sił w karierze teatralnej (grała m.in. w słynnym musicalu "Metro").