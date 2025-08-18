Jacek Stachursky to bezsprzecznie jedna z najbarwniejszych postaci naszej rodzimej sceny muzycznej. We wczesnych latach swojej kariery tworzył popowe przeboje, podbijające rozgłośnie radiowe w całej Polsce. Nie było w kraju osoby, która nie potrafiłaby zanucić "Typ niepokorny" czy "Zostańmy razem". Dekadę temu zaczął nagrywać również muzykę klubową, dance, a nawet numery disco polo. Szacuje się, że przez trzy dekady udało mu się sprzedać w Polsce prawie 700 tysięcy kaset i płyt CD.

Gwiazdor już od najmłodszych lat miał okazję obcować z muzyką. Jego ojciec, choć na co dzień trudnił się pracą w kopalni, w wolnych chwilach grał w zespołach jazzowych. Zaszczepił wówczas w młodym Jacku pasję do śpiewu.

Stachursky nie wiązał jednak planów zawodowych z muzyką. Tuż po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia - najpierw pedagogiczne, następnie prawnicze, a także na kierunku organizacji produkcji telewizyjno-filmowej. Żadnych nie udało mu się jednak ukończyć, bowiem prędko zorientował się, że to scena jest jego przeznaczeniem. Dopiero w 2016 r., mając 50 lat, pochwalił się dyplomem prawniczym, który udało mu się zdobyć po latach.

Stachursky obecny jest na polskiej scenie muzycznej od ponad trzech dekad! Jak zadebiutował?

Pierwsze kroki na scenie piosenkarz stawiał w latach 80. - wówczas był liderem rockowego zespołu Eve (później nazwanego Eve Boys). Po pięciu latach działalności grupa rozwiązała się, a Stachursky został prezenterem lokalnego radia w Pszczynie. W 1994 r. wreszcie postanowił podbić polską scenę solowo - nagrał piosenkę "Taki jestem", która stała się pierwszym singlem z debiutanckiej płyty wokalisty, wydanej pod tym samym tytułem. W tym momencie w karierze artysty nastąpił przełom, który rozpoczął serię prawdziwych sukcesów.

Aktywność sceniczna Stachursky'ego trwa po dziś dzień. Choć piosenkarz mógł pochwalić się największą sławą we wczesnych latach 2000., wciąż może liczyć na wsparcie oddanych fanów i tłumy zbierające się na koncertach. O jego życiu prywatnym natomiast wciąż wiadomo niewiele.

Co wiemy o rodzinie Stachursky'ego? Żona i syn stronią od blasku fleszy

Artysta rzadko wypowiada się na temat swojej codzienności czy rodziny. Wiadomo jednak, że od 1994 r. pozostaje w szczęśliwym związku z żoną Iwoną. W 1995 r. powitał na świecie swojego pierwszego i jedynego syna - Jacka Juniora. Rodzina wokalisty unika blasku fleszy i stroni od medialnego rozgłosu.

"Żona sprząta, gotuje, prasuje, wynosi śmieci. Robi wszystko w domu, bo po prostu lubi to robić. Sama sobie radzi z tymi zajęciami. Ja jej w tym nie pomagam" - tłumaczył Jacek Stachursky w rozmowie z "Faktem".

Ochronie prywatności rodziny od zawsze sprzyjało miejsce, w którym zdecydowali się zamieszkać. Małżeństwo wybrało życie z dala od zgiełku wielkiego miasta, dzięki czemu mogło łatwo uniknąć medialnego zamieszania. Wychowywali syna w domu oddalonym od Warszawy. "Żyjemy sobie fajnie, bez obciążeń, jakie mają artyści w stolicy, gdzie prowadzi się intensywne życie towarzyskie" - podkreślał Stachursky w wywiadzie dla portalu kobieta.pl.

Jacek Junior jest już dorosłym mężczyzną, lecz w dalszym ciągu decyduje się na życie z dala od show-biznesu. Nie udziela się publicznie i strzeże swojej anonimowości, jednocześnie będąc wdzięcznym rodzicom za to, że gdy był młodszy, byli w stanie uchronić go przed mediami.

