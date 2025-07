O związku Roxie Węgiel i Kevina Mgleja w mediach głośno zrobiło się kilka lat temu - dokładniej na początku 2023 r. Wówczas para oficjalnie ogłosiła, że jest razem. Młoda wokalistka skończyła wtedy 18 lat i jednocześnie oddała w ręce fanów krążek "13+5" , nad którym pracowała razem z Mglejem. To dzięki tej współpracy para poznała się i zbliżyła do siebie. Kontrowersje wywoływała wówczas spora różnica wieku między zakochanymi i fakt posiadania dziecka z poprzedniego związku przez Kevina.

Pomimo krytycznych komentarzy ze strony internautów i medialnej burzy Roxie planowała przyszłość z Kevinem. W marcu 2024 r. para zdecydowała się na ważny krok i wzięła ślub cywilny, a już w sierpniu media obiegła informacja o o ceremonii w kościele. Roxie i Kevin do ostatniej chwili utrzymywali całą uroczystość w tajemnicy, gdyż liczyli na prywatność. Mieli rzekomo rozesłać zaproszenia bez dokładnego adresu, a lista gości trzymana była w sekrecie - wszystko to, aby wokalistce i jej ukochanemu udało się spędzić wyjątkowy dzień jedynie w gronie najbliższych, bez obecności mediów.

W przygotowaniach do uroczystości kościelnej młodej parze pomagała Izabela Janachowska, która jest jedną z najbardziej uznanych wedding plannerek w Polsce. Ślub odbył się 25 sierpnia w kościele świętego Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni na Podkarpaciu. Roxie do ołtarza poprowadził jej tata, co nie było ogromnym zaskoczeniem dla fanów wokalistki. Nie ukrywa ona bowiem zażyłości ze swoimi rodzicami.