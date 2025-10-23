Wielka finansowa porażka Rihanny swoje początki miała w 2019 roku. Artystka zapowiedziała wówczas, że zamierza otworzyć własną markę, która całkowicie odmieni oblicze luksusowej odzieży. Firma Fenty rozwijana była pod skrzydłami koncernu LVMH uznawanego za absolutnego giganta branży dóbr luksusowych. Spółka zajmuje się m.in. firmami takimi jak Louis Vuitton, Loewe, Marc Jacobs czy Dior.

Marka należąca do Rihanny miała głównie skierowana być do pań: "Kobiety są siłą tej ziemi. Jesteśmy wielowymiarowe, złożone, wrażliwe, a jednocześnie odporne na ciosy, a Fenty oddaje wszystkie nasze zawiłości. Czasem mam ochotę być uległa, czasem mam pełną kontrolę, a przez większość czasu mam ochotę na jedno i drugie… dlatego konieczne było stworzenie linii na tyle uniwersalnej, by nas w ten sposób uchwycić i celebrować. Kolekcje można łatwo ze sobą łączyć i mają być podstawą naszej garderoby. Jestem podekscytowana, widząc ludzi w moich ubraniach" - tłumaczyła.

Jak doszło do upadku Fenty?

Niestety przygoda piosenkarki z produktami luksusowymi zakończyła się wielką porażką. Oficjalnym powodem upadku Fenty była pandemia, która skutecznie uniemożliwiła dalszy rozwój marki. Rihanna wraz z LVMH wyłożyła po 30 mln euro. Przedsięwzięcie miało być ekskluzywnym ramieniem funkcjonujących już wtedy marek piosenkarki. W kolekcji znaleźć mogliśmy ubrania, buty oraz akcesoria. Ceny produktów mroziły jednak krew w żyłach - za dżinsową kurtkę zainteresowani musieli być gotowi zapłacić ok. 1000 dolarów.

Niefortunny okres pandemii, która uniemożliwiała podróżowanie i pokazywanie się publicznie w nowo zakupionych ubraniach oraz wysokie ceny sprawiły, że Fenty nie odniosło zakładanego sukcesu. Zachwyt chociażby magazynu "Vogue" i pozytywny odbiór kolekcji nie przełożył się na wyniki sprzedaży, zostawiając piosenkarkę z ogromnymi stratami.

Zgodnie z najnowszymi informacjami dostępnymi w sieci, artystka na inwestycji straciła ok. 36 mln dol. Nie zakończyła ona jednak całkowicie współpracy z LVMH. Główny nacisk przełożony został na bardziej dochodowe, lepiej funkcjonujące i przede wszystkim bardziej przystępne cenowo linie Fenty Beauty oraz Savage X Fenty.

Najmłodsza miliarderka w historii

Warto zaznaczyć, że nieudane inwestycje, choć najpewniej były źródłem niemałych frustracji, nie uderzyły piosenkarki finansowo zbyt mocno. Na przestrzeni lat Rihanna sprzedała ponad 250 mln egzemplarzy swoich płyt, współpracowała z wielkimi domami mody oraz prowadziła własne biznesy.

W ten sposób w 2022 roku uznana została za najmłodszą miliarderką w historii USA, która sama dorobiła się takich pieniędzy. Majątek Riri szacuje się na 1,4 mld dol. Największe zyski przyniosła jej marka Fenty Beauty. Firma zajmująca się produkcją kosmetyków zasłynęła na arenie międzynarodowej dzięki bardzo inkluzywnemu podejściu do oferowanych produktów.

Choć fani od lat domagają się kolejnego albumu Rihanny (ostatni "ANTI" ukazał się w 2016 r.), piosenkarka ma zdecydowanie inne plany. Razem ze swoim partnerem A$AP Rockym powitała niedawno trzecie dziecko. Para doczekała się wreszcie córeczki o imieniu Rocki Irish Mayers.

