Rihanna od lat zachwyca sylwetką. Jakie sekrety skrywa jej dieta?

Rihanna w połowie lat 2000. szturmem podbiła wszelkie listy przebojów. Hity takie jak "S&M", "Don't Stop The Music" czy "Umbrella" usłyszeć można było niemal wszędzie. Każdy następny krążek tylko umacniał pozycję piosenkarki na światowej scenie. Sytuacja znacząco zmieniła się po 2016 roku. Jej ostatni krążek "ANTI" ukazał się już dekadę temu, a fani wciąż domagają się nowej muzyki. Gwiazda w międzyczasie skupiła się na rozwoju swojej marki modowej i kosmetycznej.

Dodatkowo wraz ze swoim partnerem A$AP Rocky'm doczekała się trójki dzieci. Ich pierwszy syn RZA na świat przyszedł w 2022 roku. Zaledwie rok później dołączył do nich Riot, a we wrześniu 2025 roku para powitała córkę, Rocki.

Jak Rihanna dba o sylwetkę?

Fani od lat zachwycają się sylwetką artystki. Rihanna przykłada dużą uwagę do tego, co pojawia się na jej talerzu. Kluczowym elementem jej diety są dania zawierające dużo białka i warzyw. Jajka i owoce stanowią wręcz nieodłączny element jej śniadań. Mimo głównie lekkich produktów, gwiazda przyznaje, że sięga po węglowodany, ale o niskim indeksie glikemicznym.

W ciągu dnia Rihanna spożywa pięć posiłków, w których nie może zabraknąć błonnika, zdrowych tłuszczy, węglowodanów oraz chudego białka. Przy wyborze napoju zwraca uwagę, by nie zawierał on cukru.

Diecie tej towarzyszy spora aktywność fizyczna. W czasie, gdy artystka przechodziła szczególne zmiany sylwetki, serwil "Hollywood Life" informował, że odwiedzała ona siłownię pięć razy na tydzień. Treningi przeprowadzane pod okiem trenera personalnego skupiały się głównie na intensywnych ćwiczeniach cardio.

