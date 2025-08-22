Reżyser "Titanica" nie wierzył w jej piosenkę. Została numerem jeden

"My Heart Will Go On" to piosenka, która na zawsze zapisała się w historii muzyki i kina. Utwór powstał na potrzeby filmu "Titanic" z 1997 roku, reżyserowanego przez Jamesa Camerona. Muzykę skomponował James Horner, słowa napisał Will Jennings, a wykonała ją Celine Dion. Co ciekawe, początkowo reżyser nie chciał w filmie piosenki ze słowami, ale po wysłuchaniu demo nagranego przez Dion zmienił zdanie. To okazało się przełomową decyzją, bo ballada szybko podbiła serca milionów słuchaczy.

"My Heart Will Go On" i film "Titanic"

Ballada stała się głównym motywem muzycznym filmu "Titanic", który sam w sobie był wielkim sukcesem kasowym i artystycznym. Dzięki połączeniu z historią Jacka i Rose utwór nabrał dodatkowego, emocjonalnego wymiaru. Do dziś trudno wyobrazić sobie tę produkcję bez charakterystycznych dźwięków piosenki, które idealnie współgrają z dramatyczną historią pasażerów legendarnego statku.

"My Heart Will Go On" zdobyło Oscara w kategorii najlepsza piosenka oryginalna, a także cztery nagrody Grammy: Record of the Year, Song of the Year, Best Female Pop Vocal Performance i Best Song Written for Visual Media. Utwór uhonorowano również Złotym Globem. Tak imponująca liczba nagród sprawiła, że piosenka stała się jednym z najczęściej nagradzanych przebojów końca lat 90.

Rekordy sprzedaży i listy przebojów

Singiel odniósł ogromny sukces komercyjny. Sprzedał się w ponad 18 milionach egzemplarzy na całym świecie, co czyni go jednym z najlepiej sprzedających się singli w historii muzyki i drugim najchętniej kupowanym singlem nagranym przez kobietę. "My Heart Will Go On" zajęło pierwsze miejsce na listach przebojów w ponad 25 krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii i większości krajów europejskich.

Teledysk i współczesne odświeżenie

Oficjalny teledysk do piosenki został wyreżyserowany przez Bille Woodruffa. Widzimy w nim Celine Dion śpiewającą na dziobie statku, przeplataną scenami z "Titanica". Klip w latach 90. był jedną z najczęściej emitowanych produkcji w stacjach muzycznych. Z okazji 25-lecia filmu w 2023 roku teledysk został odświeżony i zremasterowany, dzięki czemu zdobył nowe życie także w erze streamingu i YouTube.

Dlaczego "My Heart Will Go On" stało się kultowe?

Sukces piosenki nie wynika jedynie z jej związku z "Titanikiem". Kluczowe było połączenie poruszającej melodii Jamesa Hornera, mocnego tekstu Willa Jenningsa i charakterystycznego głosu Celine Dion, który dodał utworowi niezwykłej siły. "My Heart Will Go On" to ballada, która łączy pokolenia i wciąż pojawia się w kulturze popularnej - od filmów i seriali po talent shows. To dowód, że prawdziwe hity nie starzeją się nigdy.