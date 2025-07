"Remedium" Maryli Rodowicz mogło nigdy nie ujrzeć światła dziennego. Jak powstał ten kultowy hit lat 70.?

"Tekst refrenu ułożył mi się sam. Kiedy jeździłam w zatłoczonych tramwajach, jakby szukając jakiejś intymności, chcąc odseparować się od 'coraz bardziej otaczającego mnie' tłumu, uciekałam w wyimaginowany świat. Myślę, że wtedy pojawiły się słowa 'wsiąść do pociągu byle jakiego'. Choć nie lubię podróżować, a właściwie nie lubię opuszczać miejsca, w którym czuję się dobrze i bezpiecznie. W każdym razie tak ta fraza 'zamieszkała w mojej głowie', często powracała, że pomyślałam, że to może być refren piosenki i, że warto byłoby do tego wymyślić resztę" - mówiła autorka cytowana przez bibliotekapiosenki.pl.

Piosenka później trafiła do szuflady. Czapińska napisała tekst dla siebie i jak sama przyznała po latach, "to była moja prywatna 'pocieszajka'". Choć niewiele brakowało, by piosenka nigdy nie została wydana, zrządzenie losu sprawiło, że tekst po dość długiej drodze trafił do Maryli Rodowicz.